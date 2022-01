Centurión debutó en San Lorenzo con una genial asistencia de caño para el golazo de Martegani

Compartir

San Lorenzo le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata y se quedó con la Copa Carlos Salvador Bilardo, en un encuentro que homenajeó el ex entrenador que supo jugar en ambos clubes. El equipo azulgrana, que el último martes perdió la final del Torneo Internacional de Verano ante Boca Juniors, dispuso una formación con muchos juveniles. Igualmente, pudo celebrar en el encuentro disputado en Montevideo donde Ricardo Centurión fue una de las figuras en su estreno en el Ciclón.

Fue un típico partido de pretemporada en el que los equipos se ponen a punto y busca su mejor forma. No hubo intensidad, pero si intenciones de generar el juego en el campo rival y en esa búsqueda San Lorenzo encontró la ventaja.

El gol del triunfo llegó a los 33 minutos de la primera mitad cuando Agustín Martegani robó una pelota en mitad de cancha e inició la jugada abriendo hacia la izquierda. Allí recibió Ricky Centurión, quien tocó a Adam Bareiro, este se la devolvió al punta ex Boca y Racing quien asistió de caño a Martegani, que de primera con un franco zurdazo la clavó en el ángulo y abrió el marcador para el conjunto azulgrana.

Con la diferencia a favor, el elenco a cargo de Pedro Troglio controló las acciones con Centurión como el mejor intérprete en la creación y si bien Ricky llegó con poco rodaje debido a los pocos minutos que tuvo en sus últimos tiempos en Vélez, mostró su calidad a la hora de los toques de primera y habilitaciones a sus compañeros. En el complemento, el Ciclón siguió siendo un poco más que el Pincha, pero sin apabullarlo. A los diez minutos, Centu dejó el campo de juego y fue aplaudido por los hinchas que cruzaron el “charco” y llegaron a Montevideo para seguir las alternativas en el Estadio Luis Franzini donde juega de local Defensor Sporting Club.

“Me siento bien y buscando la puesta a punto en lo físico. Me encontré con un grupo extraordinario. Llegar a un club grande como San Lorenzo ya sabemos cómo es la presión y estoy acostumbrado a estos desafíos. Primero tenemos que afianzarnos como equipo y jugué 45 minutos que era lo que estaba pactado con el entrenador”, contó Centurión luego del partido.

Más tarde, Estudiantes recuperó la pelota y tuvo una mayor posesión, pero careció de profundidad para poder lastimar a su rival. Sin hacer mucho esfuerzo, San Lorenzo consiguió ampliar la ventaja por medio de otro juvenil, Iván Leguizamón, quien definió con un toque sutil ante la salida de Jerónimo Pourtau para poner el 2-0 a los 30 minutos de la segunda parte.

Estudiantes fue a buscar el descuento y faltando seis minutos tuvo un penal a favor que capitalizó Mauro Boselli, quien retornó al club con el que supo ganar la Copa Libertadores en 2009, cuando fue una de las figuras del equipo liderado adentro de la cancha por Juan Sebastián Verón y dirigido por el recordado Alejandro Sabella.

Cabe recordar que el Ciclón un día antes jugó en el estadio del Pincha contra Boca Juniors por la final del Torneo Internacional de Verano donde cayó por la mínima diferencia (1-0). Luego de dormir unas horas, la delegación azulgrana viajó desde Buenos Aires hacia la capital uruguaya y con un equipo diferente, plagado de juveniles, salió a enfrentar al elenco conducido por Ricardo Zielinski.

En el final, el Pincha tuvo una clara luego de una pelota parada donde la pelota cayó en el área y Emanuel Mas desperdició la chance del empate y la tiro por arriba. El lateral izquierdo es una de las recientes incorporaciones del conjunto platense.

Fue un buen encuentro el que brindaron San Lorenzo y Estudiantes en Uruguay en un evento donde se rindió homenaje a Bilardo. También sirvió para que ambos equipos se sigan poniendo a punto de cara a la Copa de la Liga que comenzará el 11 de febrero. En el caso del León también participará en la Copa Libertadores.

