Chaco For Ever clasificó por primera vez a los cuartos de finales por la Copa Argentina

El «Negro» se metió por primera vez en la historia en los cuartos de final de la Copa. Igualó 0-0 ante Villa Mitre (BB) en los 90 minutos y en los penales se impuso 4-3 con un atajadón de «Pipi» Silva. Gran festejo en cancha de Quilmes. Ahora, Defensa y Justicia o Estudiantes de Río Cuarto.

Más que un encuentro en busca de un pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina, pareció una final: debido a que ambos equipos trabaron y lucharon duro en cada pelota que disputaron. Si bien fue el conjunto chaqueño quien se apoderó del dominio del juego y tuvo las mejores ocasiones, no estuvo fino en los metros finales, sumado a que también chocó con la figura de Moyano, quien tuvo una tarde muy firme bajo los tres palos

Por su parte, el elenco bahiense trató de buscar alguna contra que le permitiera poder abrir el marcador en el Centenario de Quilmes. Si bien tuvo alguna que otra oportunidad, le faltó resto físico y chispa para llegar con peligro al arco defendido por un Silva que no tuvo sobresaltos.

Ya en los penales, todo comenzó igual que como terminó el partido, ya que las ejecuciones de ambos lados fueron muy certeras y seguras. Hasta que apareció la figura de Silva en el tercer penal para lograr despejar el remate de Peralta.

Después de eso, Chaco continuó firme en sus ejecuciones y todo llegó a su punto de ebullición cuando López tiró por arriba del travesaño el quinto y último penal de Villa Mitre. Lo cual desató una alegría y un desahogo muy importante en el plantel chaqueño, ya que a pesar de su histórica clasificación a los cuartos de final del certamen nacional por primera vez en su historia, aún continúa peleando por la permanencia en la Primera Nacional.

Ahora, For Ever esperará para conocer a su próximo rival en los cuartos, quien saldrá del cruce entre Estudiantes de Río Cuarto y Defensa y Justicia. Ambos equipos se enfrentarán el próximo miércoles 6 de septiembre en el Estadio de Colón de Santa Fe a las 21:10 hs.

