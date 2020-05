Chaco sin fecha de retornos para clubes, gimnasios y actividades físicas

Compartir

Capitanich, destacó que la vuelta a las actividades físicas, en espacios públicos no son recomendables en estos momentos. Tampoco le puso fecha de retorno a la apertura de clubes y gimnasios, al menos en Resistencia.

Jorge Capitanich, Gobernador del Chaco, se pronunció sobre las actividades físicas y aseguró que no son recomendables en estos momentos, donde la pandemia por el Covid-19 está aumentando los casos de contagio y muertes en la toda la provincia, pero especialmente en la ciudad de Resistencia.

El Gobernador, tampoco autorizó el regreso de las mismas, en espacios públicos. También aseguró, que la vuelta de alguna de estas actividades, podrían ser muy propicias a un futuro contagio.

En cuanto a los gimnasios, Capitanich dijo que “hemos provisto un sistema de ayuda y cooperación para el financiamiento, pero ni bien se den las circunstancias posibles de mejoramiento de indicadores, es una actividad que podrá ser retomada solo cumpliendo el protocolo, hoy no están habilitados”.

Por el lado de los clubes, podrían ser habilitados recién cuando se defina lo que es la vuelta a clases.