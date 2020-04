Choferes aseguraron que pese a ser obligatorio, son pocos los usuarios que utilizan tapabocas en los colectivos urbanos

Compartir

Desde el lunes es obligatorio llevar barbijos u otros elementos similares que cubran la boca, la nariz y el mentón, para poder circular o permanecer en los transportes de pasajeros, en el caso de Formosa, de los colectivos urbanos y taxis y remises, los únicos que funcionan en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

«Establécese el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para las personas que permanezcan o circulen en los servicios de transporte de pasajeros por automotor y ferroviario de jurisdicción nacional a partir del día 20 de abril de 2020», indicó la Resolución 95/2020 publicada el sábado en el Boletín Oficial.

Cabe señalar que la normativa tendrá vigencia mientras se mantengan las recomendaciones sobre la necesidad de practicar el distanciamiento social por la pandemia de coronavirus, indicó el texto firmado por el ministro de Transporte de Nación, Mario Meoni.

En ese marco el Grupo de Medios TVO dialogó con algunos choferes del transporte quienes manifestaron que, pese a la normativa, hay muchos usuarios que siguen sin utilizarlo y aseguraron que son las autoridades competentes quieren deben exigir la mascarilla.

«La gente no respeta, de 10 personas solo 5 suben con barbijo, acá tiene que actuar la Municipalidad y la Policía y exigir al pasajero, el que no tiene barbijo si es realmente obligatorio lo tienen que bajar, es fácil, nosotros no podemos exigirle a un pasajero que no puede subir sin barbijo porque no va a faltar uno que nos va a querer pegar, insultar y demás, eso pertenece a las autoridades competentes que pueden exigirle a los pasajeros», dijo un chofer consultado.

Respecto al caso de una pasajera que aseguró que no utilizaba barbijo «porque le molestaba», explicó que «debería haber una sanción, nosotros no tenemos ninguna directiva desde la empresa ni nada que tengamos que exigirle al pasajero, eso pertenece a las autoridades competentes que son la Municipalidad y la Policía, no podemos exigirles, la gente no toma consciencia lastimosamente».

«Nosotros cumplimos con nuestro horario de trabajo, con lo que nos pide la empresa y nada más, es así», explicó el chofer.

Asimismo otro trabajar del volante consultado aseguró que «es poca la gente que se pone barbijo al subir al colectivo, algunos viajan diariamente y no lo hacen siendo que es una medida indicada por nación que debe ser cumplida por el bien de todos. Si hay gente que no puede acceder a un barbijo, deberían entregarlos de manera gratuita para que todos viajemos seguros. Acá lamentablemente se cumple muy poco esto al menos desde que empezó a exigirse el lunes, hay que ver cómo sigue el resto de la semana».