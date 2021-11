Cinco delincuentes armados asaltaron un ómnibus de larga distancia con 59 pasajeros a bordo

Compartir

Linkedin Print

Al menos cinco delincuentes armados asaltaron este miércoles un ómnibus de larga distancia con 59 pasajeros en la localidad bonaerense de San Justo y, tras amenazar al chofer y robar pertenencias de las víctimas, los abandonaron sobre la colectora de la autopista Ricchieri, a la altura del partido de Ezeiza, informaron este miércoles fuentes policiales.

El hecho ocurrió hoy cerca de las 5 de la madrugada cuando un micro de larga distancia de la empresa «Rutamar», que volvía de la localidad balnearia de Villa Gesell hacia San Justo, fue interceptado por cinco delincuentes armados que se movilizaban en dos vehículos, uno de ellos un Ford Fiesta.

En ese momento, según aseguraron las fuentes a Télam, tres de los asaltantes subieron al ómnibus tras mostrarles armas cortas al chofer.

«Tipo cinco de la mañana me levanto para hacer unos mates cuando el micro se frena de golpe y escucho gritos, yo estaba con mi nena de 3 años con autismo y mi nena de 9 años y les dije a los pasajeros de atrás que llamen al 911 porque estaban robando», contó al canal Todo Noticias Antonella Rivera, una de las pasajeras asaltadas.

Una vez a bordo, dos de los delincuentes les robaron las pertenencias a los 59 pasajeros, mientras que un tercero le ordenaba al conductor que retomara la autopista Ricchieri mano a Capital Federal.

Rivera dijo que los ladrones llevaron «a los choferes al fondo de todo, empezaron a patearlos y uno de los delincuentes manejaba el micro», tras lo cual pidieron que cerráramos las cortinas.

«Vinieron encapuchados, con barbijo y nos apuntaron, le dimos las pertenencias, celulares, bolsitos de mano. Una chica se puso nerviosa porque no quería entregar las cosas y le apuntaron en la cabeza», afirmó la mujer, quien añadió: «Nos decían ustedes ‘tienen plata, tienen plata'».

La pasajera recordó que ella llevaba una «riñonera adelante en la que que tenía el carnet de discapacidad» y le pidió a uno de los delincuentes que «por favor» dejara sacarlo y éste le respondió que «no» y su hija de 9 años «le dio una trompada».

«La mayoría de los pasajeros dudábamos de todo porque lo que buscaban era plata y la habíamos gastado. Estaban como asombrados, se miraban mucho entre ellos y no sabían bien lo que tenían que hacer», aseguró Rivera, quien escuchó decir a uno de los asaltantes: «El jefe de calle se equivocó».

Tras concretar el robo, los delincuentes hicieron detener el micro en la zona de la banquina y huyeron a bordo de los vehículos, donde los esperaban dos cómplices.

«Todo fue una cuestión de 15 minutos, en un momento dijeron si se portan bien va a estar todo bien sino empezamos a los tiros, en un par de cuadras vamos a bajar», amenazó uno de ellos.

Los investigadores sospechan que la banda tenía el dato de que los pasajeros de ese micro iban a comprar mercadería a la feria de La Salada.

El hecho, caratulado “robo con armas”, es investigado por la fiscal Andrea Palin, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 Descentralizada de San Justo.

En tanto, efectivos de la comisaría de La Tablada se encuentran abocados a lograr identificar los vehículos en los cuales se trasladaban los delincuentes a través del análisis de las cámaras de seguridad y testimonios.

Compartir

Linkedin Print