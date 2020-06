Cinco provincias otorgaron permisos especiales para saludar a padres el domingo

Compartir

Linkedin Print

En las provincias de Corrientes, Misiones, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, los gobiernos locales otorgaron autorizaciones especiales para que las familias se reúnan este domingo para celebrar el Día del Padre o para que los comercios puedan abrir sus puertas más allá de los horarios autorizados en el contexto de la pandemia de coronavirus.

En Corrientes, por ejemplo, el gobernador Gustavo Valdés, dispuso permisos excepcionales de circulación para viajes dentro de la provincia por el Día del Padre.

Los interesados pudieron tramitar esa habilitación online hasta el mediodía de hoy y las autorizaciones rigen solo para el domingo.

De acuerdo a la distancia, quienes deban trasladarse mayor cantidad de kilómetros, podrán hacerlo durante todo el fin de semana y luego regresar a su lugar de origen, aunque el permiso no permite la visita de personas provenientes de otras provincias.

En Misiones, los bares, restaurantes y comercios de Posadas gozan durante todo el fin de semana de un horario ampliado para desarrollar su actividad comercial, solo por el Día del Padre, según una disposición acordada hoy entre el gobernador, Oscar Herrera Ahuad y el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto y por pedido de directivos de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas.

En la provincia están habilitados las visitas familiares de hasta 5 personas (toda la semana) y los viajes entre ciudades para este fin.

Catamarca sigue siendo la única provincia del país sin casos positivos de coronavirus y, por eso, desde el 23 de mayo se habilitaron las reuniones familiares los fines de semana y feriados, de 12 a 20.

En tanto, desde la Unión Comercial provincial informaron que los comercios de rubros vinculados a la celebración del Día del Padre, podrán abrir sus puertas este domingo, mientras que la municipalidad de la capital provincial dispuso que el sábado 20 y domingo 21 de junio, puedan ingresar personas a la necrópolis sin importar la terminación de DNI, desde las 8 a 18, con tapabocas obligatorio y distanciamiento social.

Además, el Gobierno de La Rioja habilitó hoy las reuniones familiares excepcionalmente por este domingo Día del Padre, pero no quedará para los días siguientes. Además, podrán abrir ese mismo día los restaurantes en todo el territorio riojano para esta conmemoración, otra excepción, ya que estos pueden funcionar hasta ahora sólo de lunes a sábado.

Al respecto el jefe de Gabinete provincial, Juan Luna, dijo al anunciarlo esta tarde que “se sugiere que la reunión sea lo más pequeña posible en cuanto a cantidad de personas. No se habilitan cumpleaños ni eventos sociales, es sólo para que los padres puedan festejar su día con sus hijos”.

Por su parte, Santiago del Estero tiene la particularidad de que aun no se habilitaron las reuniones sociales sino solo las familiares, aunque, por única vez, se autorizó para este domingo que entre las 8 y las 0 no regirá la limitación departamental para circular y todas las personas podrán transitar libremente.

En esta fecha especial, muchos santiagueños tienen la tradición de concurrir a los cementerios y por eso estarán habilitados sábado, domingo y días especiales en horario corrido de 8.30 a 18.

Por último, en Buenos Aires, millones de bonaerenses no podrán reunirse este Día del Padre ya que, ni en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como tampoco en decenas de distritos que están en la fase 2, rige ningún permiso para reuniones sociales o familiares.