Clásico chaqueño: Cuevas y Romero serán titulares en el For Ever de Cravero

Compartir

Linkedin Print

For Ever perfila el equipo para el clásico del domingo (15.45) ante Sarmiento en el “Gigante”. La incógnita es quién acompañará a Matías Romero arriba. “Kun” Florentín, Bruno y Osurak pelean por un lugar.

Se va armando el 11 de For Ever. El “Negro” entrenó este jueves por la mañana en el “Juan Alberto García”, pero debido a las lluvias de las últimas horas el DT Daniel Cravero no pudo realizar la práctica de fútbol. Por eso, habrá que esperar hasta el viernes o sábado para dilucidar cuál será el equipo que saltará a la cancha ante Sarmiento, en una nueva edición del clásico chaqueño que se disputará este domingo (15.45) en el “Gigante”.

La gran duda es quién acompañará a Matías Romero en el ataque. Los desgarros en fila de Cristian Ibarra ante Juventud Unida y Luis Leguizamón ante Gimnasia y Tiro obligan a Cravero a una variante ofensiva. Hay tres nombres para el puesto: Facundo “Kun” Florentín, el juvenil que precisamente ingresó por Leguizamón en Salta; Enzo Bruno, el experimentado media punta que llegó desde Crucero y que todavía no pudo ser titular; y Maximiliano Osurak, que le gusta moverse por las bandas.

El resto del equipo no sufrirá modificaciones. Así, el 11 sería: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín y César More; Lucas Jofré, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Matías Romero y la duda planteada: Facundo Florentín o Enzo Bruno o Maxi Osurak

For Ever es uno delos punteros del grupo con 8 puntos junto a Sportivo Belgrano de San Francisco y Racing de Córdoba.

Compartir

Linkedin Print