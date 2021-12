Claudia Villafañe contó el desopilante error que cometió yendo a un evento

Compartir

En su rol de organizadora de eventos, Claudia Villafañe es muy meticulosa y no se permite dejar ningún detalle librado al azar. Sin embargo, mediante un video que compartió en su cuenta de Instagram, la empresaria relató un incidente que vivió la semana pasada cuando, llegando a una fiesta, se dio cuenta de un desopilante error que había cometido a la hora de elegir su indumentaria.

“Flor me mandó unos monos para hacerle el ruedo y llegaron marcados con clip. Todo perdonado porque el sábado me salvaste prestándome un par de zapatos”, escribió la mamá de Dalma y Gianinna Maradona en un posteo a modo de adelanto. Y subió una grabación de un reel mostrando cómo su socia de Plan V le había enviado los enteritos que le quedaban largos a las chicas utilizando “ganchitos de papel” para señalar dónde debía hacerle el dobladillo.

Sorprendida, Claudia exclamó: “¡Yo no lo puedo creer!”. Y enseguida aseguró que sabía, perfectamente, cómo hacer ese tipo de trabajo. “Se coser, ¡cómo no!. Mi mamá me enseñó muchas cosas, una de esas, a coser desde que era muy chiquita, a los doce años”, dijo la empresaria. Y bromeó diciendo que iba a empezar a dedicarse a hacer ruedos para todas aquellas seguidoras que necesitaran sus servicios.

Enseguida, Villafañe explicó: ”Lo que pasa es que las chicas ya no usan más taco. Después de la pandemia usan zapatillas o tacos muy bajos, así que les queda todo largo”. Y este comentario le dio pie para contar una anécdota que vivió hace una semana, cuando tenía que asistir a una fiesta que ella misma había organizado. “¿Sabés lo que me pasó el otro día? Me preparo toda para el evento del sábado, que quedaba recontra lejos encima. Y cuando me voy a cambiar, había llevado dos zapatos distintos”, comenzó relatando Claudia. Y, entre risas, se puso a hacer la recreación de lo que le había sucedido.

“Caminaba renga. Digo: ‘¿Qué me pasa?’ Me miro y tenía dos zapatos de distinto taco”, contó. Y mostró los dos calzados de pares disímiles, que en la parte delantera se veían como stilettos similares aunque uno tenía taco aguja y, el otro, un taco cuadrado mucho más bajo. “Los agarro así y, cuando voy a caminar, la diferencia hacía que caminara renga”, explicó mientras hacía la demostración práctica.

La publicación, rápidamente, se llenó de likes y comentarios, la mayoría de ellos haciéndose eco de lo divertido de la situación. “Excelente Clau”, le puso María Fernanda Callejón. Gloria Carrá, por su parte, escribió :”Sos lo más”. Y Paulina Cocina le puso: “Nada más útil que saber hacer ruedos”.

Cabe recordar que, en los últimos tiempos, la ex esposa de Diego Maradona fue noticia por la interpretación que hicieron de ella en Sueño Bendito, la serie con producción de Amazon que da cuenta sobre la vida del jugador. “¡No lo cuidaste!”, le reprocha el personaje de La Tota, madre del Diez, al de Claudia en medio de su internación en el Sanatorio Cantegril del mes de enero del año 2000. Pero la realidad es que, para entonces, la empresaria ya se encontraba divorciada del astro. Y, aún así, se hizo cargo de todo lo concerniente a su salud.

“Fue un momento súper difícil, pero gracias a Dios y a él, que quiso, se pudo salir. Y se terminó con una batalla fea, que lo hizo perder un montón de cosas, sin querer, sin darse cuenta de la situación. Por suerte eso quedó atrás y resurgió otra vez”, había contado Villafañe al recordar el hecho cuando Maradona, que falleció el 25 de noviembre de 2020, todavía estaba vivo.

