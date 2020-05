Clientes aseguran que muchos comercios no respetan la lista de Precios Máximos

Compartir

Días atrás el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, informó que la prórroga del Programa de precios máximos de referencia regirá hasta el 30 de junio de este año y que involucra a toda la cadena de formación de precios, desde los industriales a los distribuidores y comercializadores de los alimentos, artículos de aseo personal y limpieza, quienes tienen la obligación de retrotraer los precios al 6 de mayo de 2020.

En ese marco el Grupo de Medios TVO dialogó con clientes de la ciudad, quienes aseguraron que tales precios no se cumplen en muchos comercios, por lo que piden mayores controles, sobre todo en los comercios de barrio.

“Hay algunas cosas que están a buen precio, pero otras no, por ejemplo en los barrios la leche en caja de litro es cara, sale 90 pesos o 95, se consigue a 80 también siendo que en los super están menos, desde 60 pesos en adelante dependiendo de la marca. A la mayoría no nos queda otra que acercarnos hasta el super por este tema que hay mucha diferencia”, dijo una vecina de la ciudad.

“En mi casa se consume muchísima azúcar y harina, pero tengo que recorrer para conseguir a buen precio, hay un valor que estipularon e incluso en la entrada de los súper hay carteles, pero a la hora de la verdad no se cumplen. Hace días compré un kilo de harina común a 75 pesos cuando sale 50 pesos e incluso menos, es mucha la diferencia y en el día a día se nota”, aseguró otra formoseña.

“Hay supermercados que tienen a buen precio la mercadería, otros que no, la mayoría de los productos tiene un cartel de precios cuidados y uno se guía por eso pero no es en todos los productos, el aceite de girasol por ejemplo está caro y eso está entre el producto esencial. Muchos tenemos que recorrer hasta encontrar un super que cumpla con esto y ahí comprar, en los barrios sí un descontrol total de precios, ahí no se respeta nada, pero en los super tampoco, son la misma cosa”, expresó otra clienta.

“Muchos comercios tienen grandes irregularidades, no solo no respetan los precios sino que también venden mercadería vencida, felicito que se controle porque comer sale muy caro y encima que nos vendan cosas en mal estado no puede ser. Es la única manera de que empiecen a respetar, todavía quedan muchos comercios que siguen haciendo lo que quieren y espero que también los controlen. La ley debe ser igual para todos”, pidió otro poblador consultado.