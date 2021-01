Clorinda: aseguran que hay personas que se niegan a hisopar

Compartir

CLORINDA(C).- En medio de brote de casos de COVID en la segunda ciudad provincial, muchas personas se muestran reacias al hisopado, en la mañana de ayer se realizó un operativo en la zona denominada Barrio Chino en el sector céntrico de la ciudad, y mas de la mitad no aceptaba ser hisopada. Algunos comerciantes al ver la presencia del personal de salud cerraron sus persianas; el operativo tuvo que ver con el caso positivo del propietario del conocido comercio, que se encuentra ubicado entre las calles Corrientes y Buenos Aires, donde según denunciaron personas del sector, “siguen ingresando personas de nacionalidad paraguaya a realizar compras”, la zona mas comercial de Clorinda, se encuentra a escasos cien metros de la ribera con la ciudad de Nanawa (Paraguay).

Tras darse a conocer el caso positivo en el sector, y luego de varios positivos en los últimos días relacionados con la zona comercial, entre ellos un fallecido por COVID, en los últimos días se realizaron varios operativos de hisopado, y en los barrios varios vecinos no accedieron a realizarse la prueba, y ayer por la mañana fue mayoritario el número de clorindenses que no accedieron a hisoparse, y lo mas llamativo que entre la aglomeración de personas, muchas de ellas no usan ni siquiera el barbijo, una situación alarmante por el momento epidemiológico de Clorinda y la evidente circulación comunitaria como expresan desde salud pública.

“Algunos comerciantes mas cautos y cuidadosos respetan las normas sanitarias, mientras que otros no utilizan el alcohol en gel, y a simple vista uno recorre la zona y mas de la mitad de las personas, entre ellos carretilleros, texifleteros y estibadores no usan los tapabocas y lo peor compartes mates o tereré”, contaron.

Medidas

Desde ayer comenzaron a regir las medidas dispuestas por el municipio local, dadas a conocer en conferencia de prensa por el intendente Manuel Celauro, los puntos más importantes son los que hacen referencia a los horarios, y en ese sentido, los comercios mayoristas podrán operar hasta las 16 horas, recordando que el horario de éstos es de corrido, mientras que los minoristas y almacenes de barrios podrán abrir sus puertas hasta las 20 horas; otra de las medidas tomadas es que los caminatas, bicicletedas y actividades físicas al aire libre hasta las 20 horas.

Los que quedaron sin efecto y deberán cesar sus actividades son las religiones, y los gastronómicos quienes deberán volver a bajar sus persianas y atender con servicio de delivery hasta las 23 horas.

El intendente Celauro fue claro en la conferencia, “debemos cuidarnos, estamos obligados a tomar estas medidas, serán en principio por dos semanas, ante la situación complicada que estamos atravesando, por eso les pido a mis amigos comerciantes sobre todo que entiendan y nos acompañen, necesitamos cuidarnos entre todos”.

