Clorinda, aseguran que hay una alta demanda de combustible pero se garantiza el stock

Compartir

Linkedin Print

La alta demanda de combustible que existe en zonas fronterizas del país también se refleja en la localidad de Clorinda, en donde con un cupo similar al del año pasado, estaciones de servicio deciden dosificar su expendio para garantizar el stock. «Nosotros no discriminamos con respecto a chapa extranjera», aseguró Jorge Bolo, socio gerente de la estación de servicio Shell de esa ciudad, al Grupo de Medios TVO.

«Tenemos un cupo histórico, si el año pasado o antepasado, vendimos una cierta cantidad de producto, este año se repite el cupo, más de eso no y la demanda hoy está muy intensa; tenemos más demanda de lo que nos manda la compañía pero eso se va dosificando, racionando», manifestó Bolo.

La alta demanda no sólo se explica por el consumo local sino también por el consumo extranjero al tratarse de una ciudad fronteriza. «Nosotros no discriminamos con respecto a chapa extranjera, en realidad a Paraguay tratamos de venderle lo menos posible pero tampoco podemos estar eligiendo, no es nuestra competencia, pero es cierto que tratamos de vender lo menos posible a la chapa paraguaya», explicó Bolo por el simple hecho de que en el vecino país hay suficiente stock.

A la demanda local también se suma la turística y del transporte de cargas, aunque a este último sector tratan de venderle lo menos posible. «Tratamos de abastecer al cliente histórico, al vecino de Clorinda y hacemos lo que podemos. Tampoco es que no tenemos nada, tenemos un volumen de medio millón de litros que es importante y con eso vamos viendo. Ese cupo en el caso de nuestra compañía es mensual, porque la compañía también piensa, ‘si yo a la frontera le doy todo lo que pide, se me va todo por la frontera y no me queda para el interior'», declaró.

Si bien lo que ocurre actualmente en esa ciudad en relación a la demanda genera un temor de faltante, el empresario aseguró que «nunca va a faltar». «El combustible más tarde o más temprano llega, siempre, en eso damos tranquilidad para todo el mundo porque no es el fin del combustible para nada; habrá alguna dificultad pero si la gente se acelera, todo el mundo quiere estar con el tanque lleno y con el bidón y eso empeora un poco la logística de los estacioneros», concluyó.

Compartir

Linkedin Print