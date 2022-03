Más inseguridad: delincuente ingresó a comercio y se llevó la recaudación de una de las cajas

Compartir

En horas de la tarde de este lunes, un asaltante ingresó al supermercado “Thiziana” del barrio El Porvenir y con un arma en mano se robó toda la recaudación del día. «Gracias a Dios fue una desgracia con suerte», expresó el propietario al Grupo de Medios TVO.

“Lamentablemente el lunes por la tarde entró un delincuente y se robó el dinero de la caja, quizás no fue mucho, pero el tema es la inseguridad más que nada, no pasa por la plata; gracias a Dios fue una desgracia con suerte que no llegó a nada grave pero sí estamos al acecho con los delincuentes” manifestó Lito.

El robo tuvo lugar alrededor de las 16 horas luego de un relevo de turnos en la línea de cajas. «La cajera del turno mañana se va y viene la del turno tarde, agarró el trabajo en caja de ese horario, estaban los chicos de carnicería también trabajando. Entró el asaltante y le pidió que le dé lo que había en caja, tocándose la cintura porque tenía un arma; la cajera le dio lo que había ahí en la caja y se dio a la fuga. No llevó mucho pero llevó un poquito de plata», precisó el comerciante.

Si bien el accionar de la cajera impidió que el delincuente sacara la presunta arma de su cintura, tanto los trabajadores como el propietario del supermercado se mostraron agradecidos de que no pasó a mayores. «Hoy por hoy los delincuentes te vienen con armas y te pueden hacer cualquier cosa, por suerte no pasó eso” dijo Lito al respecto.

Según precisaron desde el local, las cámaras de seguridad captaron el momento donde el asaltante se aproxima a increpar a la cajera de turno, le muestra que tenía escondida el arma en la cintura, entonces la misma se abalanza y comienza a forcejear con el ladrón quien finalmente se lleva el dinero de la caja y sale huyendo.

“Es la primera vez que nos roban, uno empieza a sospechar de todo pero hay que cuidarse, hay que prevenir un poco más y cuidar siempre. Hay mucha inseguridad, se ve en la calle y esta vez nos tocó a nosotros” lamentó el supermercadista.

