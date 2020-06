Clorinda: el concejal Acosta pide reapertura del sector gastronómico y plantea compensaciones

Compartir

El Concejal radical de la ciudad de Clorinda, Rubén Omar Acosta presentó una iniciativa ante el Honorable Concejo Deliberante para que se discuta la apertura de locales gastronómicos de la Segunda Ciudad, con estricto protocolo sanitario, como así también la apertura de quioscos hasta las 24horas. El edil pide además compensaciones tributarias y la suspensión de cortes de energía eléctrica para los restaurantes y bares que no pudieron trabajar en estos cien días de cuarentena.

Acosta menciona que la ciudad debe proponer al Consejo de Atención Integral de Emergencia Covid -19 la apertura de comercios no esenciales y que parte de los novecientos setenta millones de pesos que recibió Formosa para ocuparse exclusivamente del covid- 19 se destine a compensar a los comercios en materia tributaria y en los servicios como la luz eléctrica. También que el 2% que el gobierno retiene de la masa de coparticipación que llega a Formosa destinado a emergencias sea destinado para estos fines.

Explicó que “si la cuarentena era para equipar los hospitales y contener la circulación, debemos avanzar un paso más; no podemos quedarnos impávidos mientras pequeños comercios cierran dejando a clorindenses sin trabajo, hay sueños y vida en cada comercio que ya no aguanta”.

“Hay cuentas y deudas que se acumulan sin que tengan ningún ingreso y no tengo conocimiento de ninguna medida concreta que emane desde el municipio o la provincia para socorrer al sector privado o para paliar su situación; por eso proponemos flexibilizar los horarios de los comercios, que abran los bares, que la suspensión de los cortes de luz sea para todos y que los tributos municipales y provinciales sean compensados con el dinero que vino de Nación”, siguió.

Por otra parte el Concejal aseveró, “estas propuestas son para estudiarlas, modificarlas y enriquecerlas con el aporte de todos los bloques y aclaro una cosa, bajo ningún punto de vista voy a aceptar que algunos nos digan que preferimos la economía antes que la salud al proponer estas ayudas. Desde la oposición en la ciudad y en la provincia venimos acompañando las medidas sanitarias en estos cien días, instando constantemente a la población a acatarlas y desde el Comité provincial de la Unión Cívica Radical y el bloque de Diputados provinciales se han presentado diversas iniciativas en materia sanitaria”.

Por último expuso: “como ciudad debemos ir pensando en la salud y la economía pos pandemia o cómo convivir con la pandemia; qué incentivos le ofrecemos a los emprendedores y comerciantes, qué tributos estamos dispuestos a bajar y exonerar y por cuánto tiempo; en qué puede colaborar la provincia y Refsa para que la gente que cerró su comercio vuelva a invertir. En qué hay que trabajar para que el día que el comprador paraguayo retorne el beneficio sea para todos”.