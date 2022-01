Clorinda: hallaron el cuerpo del joven que desapareció en aguas del Río Pilcomayo

Compartir

Linkedin Print

Tres buzos del Grupo Especial de Rescate (GER) del Cuerpo de Bomberos, se sumaron al personal del Destacamento Bomberos Clorinda para la búsqueda, contando además con una embarcación con motor fuera de borda y elementos de seguridad.

El domingo último alrededor de las 17 horas, efectivos del Destacamento El Porteño de la ciudad de Clorinda acudieron a un requerimiento a orillas del Río Pilcomayo, inmediaciones al paso Manuel, a verificar un presunto hecho de persona ahogada.

Conforme testimonios de una mujer de 48 años, su hijo de 20 años salió de su casa ubicado en el barrio El Porteño, el sábado a las 11 de la mañana para dirigirse al paso de mención donde trabajaba como estibador.

El domingo por la mañana al advertir que su hijo no regresó, se comunicó vía telefónica con un compañero de trabajo –ya que su hijo no cuentaba con celular-, quien le refirió que el joven se encontraba bien.

Ese mismo día alrededor de las 17:00 horas, el amigo de su hijo vuelve a comunicarse vía telefónica con la madre del joven, preguntándole si su hijo había regresado a la casa, respondiéndole que hasta ese momento no había regresado.

Seguidamente le comentó que su hijo se encontraba en estado de ebriedad y en ese estado se arrojó a las aguas del río Pilcomayo, pero no volvió a salir a la superficie; en tanto otros pescadores del lugar refirieron que el joven se había retirado en una motocicleta.

Ante la incertidumbre de no saber que sucedió, la mujer dio aviso a la autoridad policial y se trasladó al Paso Manuel. También acudieron integrantes del Destacamento de Bomberos Clorinda, trasladando elementos de seguridad y una embarcación con motor fuera de borda para llevar adelante la búsqueda, bajo la supervisión del jefe de la UR3.

Ayer por la mañana, se sumaron a las tareas tres buzos que integran el Grupo Especial de Rescate del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Formosa.

A través de la tarea específica desplegada por los buzos, alrededor de las 09:50 horas, encontraron el cuerpo sin vida del joven buscado.

El hallazgo se informó al juez de turno, quien dispuso el traslado del cuerpo a la morgue del Hospital local, donde el Forense Judicial realizó la autopsia, determinando como causal de muerte “asfixia por sumersión”.

Finalizada las diligencias, el cuerpo de quien en vida fuera Junior Mathias Martínez Sales, fue entregado a su progenitora para las exequias.

Compartir

Linkedin Print