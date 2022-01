Se incrementó el cruce fronterizo entre Loyola y Puerto Falcón por vacaciones

Compartir

Linkedin Print

El jefe del Distrito Sanitario XII de Clorinda, el médico Daniel González brindó detalles del flujo migratorio de personas, en el paso fronterizo entre Argentina y Paraguay por la ciudad clorindense.

En este marco, señaló que durante estas semanas, por Navidad, Año Nuevo y vacaciones, “se incrementó el pasaje de personas entre el Paraguay y la Argentina” pero todo “funciona en su cauce normal”.

Por eso, destacó que el gobierno de la provincia de Formosa, junto al Ministerio de Desarrollo Humano, “contemplaron la cantidad de personas que requerían ingresar al país y flexibilizaron las medidas” recordando que, el cupo de ingreso por día, a través del corredor seguro de San Ignacio de Loyola con Puerto Falcón, es de 1000 personas, todos los días, desde las 7 hasta las 22 horas.

Pero, “atendiendo la necesidad de la población, flexibilizaron la medida y así en la última jornada ingresaron al país alrededor de 1300 personas, para que nadie quede varado en el auto” resaltó.

Asimismo, explicó que el corredor sanitario seguro “tiene unas pautas que las personas deben cumplir, como el esquema de vacunación COVID19 completo, una PCR de resultado negativo dentro de las 72 horas y los extranjeros no residentes, un seguro médico”.

Además, una vez cumplidos estos requisitos, los interesados deben continuar los demás trámites de Migraciones y control aduanero, añadió y aclaró que “eso tiene su tiempo de espera, pero todo se maneja dentro del cauce normal”.

Y manifestó que en estas épocas de vacaciones son más las personas que se van de visita al país vecino, sin embargo a “fin de enero este número se revertirá, porque los ciudadanos regresarán a la Argentina al finalizar su descanso de verano”.

Situación epidemiológica

Respecto a la situación epidemiológica de Clorinda, esbozó que “si bien hay un incremento de casos positivos a coronavirus”, el Centro de Asistencia Sanitaria (CAS), que funciona en el hotel Del Río con una capacidad para 45 personas, tiene el 50% de ocupación, con la mayoría de los alojados, asintomáticos”.

A su vez, el hotel Embajador, destinado a contactos estrechos, permanece desocupado, en tanto que en el Hospital “Cruz Felipe Arnedo” hay tres internados diagnosticados con esta enfermedad y en los domicilios, más de 300 contagiados, precisó.

Por todo esto, dijo que “esto habla a las claras de la gran estrategia sanitaria provincial, referida a la campaña de vacunación COVID19” destacando que “el año pasado con cifras muy similares en Clorinda, teníamos un sistema sanitario en tensión y numerosos CAS”.

Además, hizo hincapié en que “Formosa es la provincia, que mejor desarrolló la aplicación de las vacunas, con dos y tres dosis”.

Pero, al finalizar, solicitó a la población “a no bajar los brazos, porque la pandemia no ha pasado y necesitamos seguir usando barbijos y respetar la distancia social”.

Y enfatizó en que “el pase sanitario es un herramienta que incentiva a la conducta social saludable y a la vacunación, para quienes no han iniciado o postergado su esquema vacunatorio”.

Compartir

Linkedin Print