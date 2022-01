Docente denunció que por su orientación sexual fue separado de su cargo en la Normal

Compartir

Ayer a la mañana en la sede del Gremio Docentes Autoconvocados, sita en Corrientes 1085, se realizó una conferencia de prensa que estuvo encabezada por Mirka Fernández, secretaria general del gremio, la secretaria gremial Nilda Patiño y el profesor David Acuña, quien se desempeñaba como Coordinador de Carrera del profesorado de Educación Secundaria de Lengua y Literatura en la Escuela Normal «República del Paraguay», cargo en el cumplió funciones desde el 18 de agosto hasta el 21 de diciembre cuando fue desplazado según acusan «por su orientación sexual».

Al hablar con el Grupo de Medios TVO, el docente comentó que todo comenzó con la supuesta difusión de una imagen íntima que el día 16 de diciembre un alumno le habría enviado a la Rectora del Colegio y ella le comunicó al Director de Nivel Secundario. «Yo no recibí información de parte de la Rectora que hubiese sido lo lógico, a mí me informó el Director (Néstor Rigonatto) que es a quien ella reenvió la imagen, él me llamó y me dijo que haga la denuncia», comenzó diciendo.

Y agregó: «el día lunes se llama a una reunión de Consejo a la cual no fui convocado y labran un acta solicitando medidas para rever mi situación con respecto a la institución argumentando que esta acción pone en tela de juicio todo el prestigio de la institución».

Seguidamente, el viernes 17 de diciembre el profesor Acuña mantuvo una reunión con la Rectora de la institución dando aviso que había radicado la denuncia pertinente, sin estar al tanto de que ya se había tomado cartas en el asunto en cuanto a su cargo. «Ella estableció que por mi condición sexual y por el contenido de la imagen yo no tendría que pertenecer a la institución», sostuvo el docente.

Lamentó que en ningún momento haya tenido información por parte de la Directivo respecto a la difusión de la imagen en cuestión ya que «de hecho que en la reunión del 17 ella me informa que tenía conocimiento de esta imagen y su posible viralización desde mediados de julio».

Al hacer referencia al desplazamiento de función recordó que «se realizó el 21 de diciembre cuando desde la institución se labraron tres notas: el acta en el cual queda constancia de la reunión del Consejo, un supuesto apercebimiento con información totalmente invalida para sustentar el desplazamiento y la tercera nota que es el desplazamiento. Esto es totalmente inconstitucional e invalido desde lo que se establece como procesos administrativos sumariales puesto que ella no me dio la posibilidad de un descargo».

Finalmente al hacer referencia del porqué decidió exponer su caso indicó: »personalmente necesito una respuesta sobre mi situación laboral, esto además de atacarme personalmente también me ataca laboral y económicamente; y en cuanto a lo general o social esto podría sentar un precedente sobre todo pensando en los futuros docentes que van a desempeñarse en estas instituciones tan hostiles a veces con aquellos que piensan y actúan diferentes y con aquellos que tienen libertad de expresarse sexualmente como quieran, existen leyes en Argentina que fueron ganadas a base de luchas, reclamos totalmente validos de igualdad y equidad y acciones como estas son las que violentan esos derechos».

Vale decir que con la denuncia se abrió una causa penal que se encuentra radicada en el Juzgado Número 5. También la denuncia administrativa fue concretada el ultimo día hábil del año pasado.

Mensaje de acompañamiento

Por otro lado, Acuña recibió un fuerte apoyo por parte de la Federación Argentina LGBT que reiteró su solidaridad con el profesor y acompañamiento del reclamo al GDA para que sea reintegrado a su cargo.

«En nuestro país hemos conquistado derechos y no vamos a permitir ninguna discriminación, sea explícita o encubierta, menos aún por parte del Estado como en este caso», dice el mensaje que envió Pablo Vasco, quien es integrante de la Comisión Directiva de la FALGBT.

