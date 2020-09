Clorinda: un hombre mató a un perro a balazos en el barrio El Porteño Norte

Compartir

El hecho se registró ayer siendo las siendo las 16:30 horas cuando se recepciono una denuncia penal a un vecino del barrio El Porteño quien expreso que yacía en la vereda al lado de un árbol un can muerto el cual había sido matado por su vecino con un arma de fuego, concurriendo al lugar con personal de Policía Científica labrándose las actuaciones judiciales correspondientes procediendo al traslado del can ya muerto a la veterinaria ubicado en calle Alberdi N° 734 del barrio Centro de esa ciudad, informando el veterinario que va realizar el informe respectivo.

Tras realizarse averiguaciones con los vecinos del lugar se pudo establecer que el autor de los disparos al can, luego de cometer el hecho por causas que se desconocen, se dio a la fuga en una motocicleta Trip y se trataría de un hombre de 69 años de edad, dándose inicio por lo ocurrido una causa judicial correspondiente con intervención del juzgado en turno.

Por el hecho se solicitó el magistrado interviniente una orden de allanamiento para buscar el arma de fuego y lograr la detención del supuesto autor del ilícito.

Librado el mandamiento judicial, fue llevado a cabo no lográndose la detención ni el secuestro del arma, continuándose con la investigación del caso, estando plenamente identificado e imputado en la causa este sujeto que se prevé su detención en las próximas horas.