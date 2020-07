Clubes en obra: hasta el 17 es la inscripción

Compartir

Linkedin Print

El Estado Nacional aportará $500 millones para contribuir al fortalecimiento de más de 1000 clubes de barrio y entidades deportivas en todo el país. Las instituciones tienen tiempo hasta el 17 de julio para inscribirse.

Así lo confirmó el subsecretario de Deportes de la Nación, Sergio Palma, quien se refirió al Plan Recuperación de Entidades Deportivas (RED), conformado por varios programas con un mismo objetivo: potenciar a los clubes y federaciones, y prepararlos para la próxima etapa postpandemia.

El Plan RED incluye la posibilidad de aplicar subsidios directos mediante el Programa de Apoyo en la Emergencia para Clubes y los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción del Gobierno Nacional.

“El primero es un apoyo de $60 mil no reembolsables, el club beneficiario lo podía utilizar en cualquier gasto que necesite, incluso pago de tarifas, y además se logró incluir a los clubes en la exención del corte de servicios, que no le corten por deudas ningún servicio de luz, gas, agua a los clubes de barrio”, destacó.

“Lo mismo se hizo al incluirlos en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción del gobierno nacional, al que muchos clubes accedieron. Hay que recordar que los profesores de educación física, en gran medida, se vieron beneficiados por el IFE”, destacó.

Clubes en obra

Sobre el programa “Clubes en obra”, precisó que “este plan es inédito, no hay precedentes de una inversión de $500 millones para que los clubes y entidades deportivas de todo el país puedan mejorar sus instalaciones, destinando fondos a la ampliación, construcción de su infraestructura deportiva que está muy rezagada”.

Los clubes de barrio y las instituciones deportivas pueden aplicar a este programa para realizar mejoras en su infraestructura. Los proyectos presentados deberán estar incluidos en algunas de estas líneas de acción: construcción de espacios deportivos en exterior, reformas en vestuarios, accesibilidad, seguridad, readecuación del sistema eléctrico, mejoras en cubierta, cocina, pintura general.

“Según un relevamiento que hicimos, los clubes tienen muchísimas necesidades. En los últimos cuatro años han padecido el hostigamiento por parte del Estado nacional que lejos de acompañarlos, los hostigó de alguna manera con tarifas impagables. Para los clubes sobrevivir fue una proeza”, subrayó Palma.

En este sentido, agregó: “Hoy hay un Estado nacional que está para ayudarlos, acompañarlos a salir de esta (crisis) por coronavirus. Cuando todo pase y puedan volver de a poco a la normalidad, los barrios tendrán su rol de siempre, fundamental, de cara a la comunidad y la economía local”.

Añadió el funcionario que es necesario cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo contar con CUIT, “necesitamos ese dato que significa que el club existe en forma legal” aunque pidió que “si al club le falta documentación, lo invitamos a que igual se inscriba, porque a partir de ahí empieza un ida y vuelta, nos ponemos en contacto, vemos de qué manera los podemos ayudar, a veces los pueden ayudar los gobiernos locales con los que trabajamos”.

Aclaró Palmas que los clubes deben inscribirse directamente, sin intermediarios.

“Tener ese diagnóstico de primera mano, es un insumo que nos servirá a futuro para tomar decisiones, tener el dato directo de los clubes (…) lo que no quiere decir que no trabajemos en conjunto con los gobiernos locales, porque lo estamos haciendo y de muy buena manera con cada una de las provincias. Este programa ha sido bien recibido por todos”, destacó.

Por su parte, el subsecretario de Deportes de la provincia, Mario Romay, señaló que “venimos acompañando a los clubes de Formosa para completar papeles, personería jurídica, balances, un poco que estén con todos los papeles en orden para poder inscribirse en forma on line”.

El funcionario provincial valoró la puesta en marcha de estas líneas de apoyo al deporte y señaló que “los $500 mil alcanzarían para completar obras de infraestructura como algún vestuario” o bien división entre la cancha y la vía pública con alambrado.