Colectivos: «El Municipio controla y fiscaliza el cumplimiento del servicio»

Fabian Cáceres, subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Formosa, visitó ayer el piso de Exprés en Radio donde se refirió a la declaración de la emergencia del transporte público de pasajeros e indicó que con eso el Ejecutivo Municipal tiene facultades extraordinarias. «La Comuna fiscaliza y controla el fiel cumplimiento del servicio que presta la empresa», explicó el funcionario.

Primero, Cáceres explicó que «el Intendente manifestó de dónde surge la problemática del transporte público de pasajeros, y esto es algo que todos los vecinos de la ciudad lo deben saber. El problema no ocurre solamente acá en Formosa como algunos quieren hacer creer, la crisis se da en toda la Argentina, especialmente en el interior porque tenemos una mala e inequitativa redistribución de los recursos destinados al transporte público de pasajeros».

En este marco, se refirió al pedido de los Gobernadores del Norte Grande que le hicieron a Nación para la continuidad de la obra pública y que se resuelvan las asimetrías en subsidios en el transporte; por ende reconoció que no es la primera vez que el gobernador Gildo Insfrán reclama una igualitaria redistribución de los recursos para el transporte puesto que «en cada oportunidad que tiene de reunirse ya sea con la Liga de Gobernadores del Norte Grande, o los gobernadores peronistas, Insfrán hace mención a que Formosa es una de las jurisdicciones que menos subsidios recibe para el transporte público de pasajeros».

Consultado por lo que significa la decisión política de declarar la emergencia en el transporte contextualizó: «los subsidios son para que no se disparen las tarifas, desde el 2001 tenemos subsidios en la Argentina, primero se subsidiaba la estructura para el transporte, luego indirectamente se fue subsidiando el boleto, el combustible, y la compensación complementaria provincial donde el Estado Nacional cubría mayormente las paritarias que iba ganando la UTA».

«Cuando en el 2018 el gobierno neoliberal de Mauricio Macri decide quitar los subsidios crean un Fondo Compensador del 6.500.000 de pesos, de las cuales 5.000.000 son destinados a Capital Federal y Gran Buenos Aires, y 1.500.000 hay que dividir entre las provincias, de las cuales Formosa siempre fue la que menos recibió, y por eso se empezó a crear y agrandar esta crisis del transporte público de pasajeros porque cuando en el 2019 tuvimos un gobierno nacional y popular del mismo tinte político que el nuestro pensábamos que íbamos a solucionar, pero a los tres meses de asumir la gestión vino la pandemia», continuó explicando.

Expuso entonces que «hay que entender la problemática del transporte» y «hoy lo que necesitamos para poder mantener son más recursos, volver a un sistema de subsidio, donde el usuario no pague un costo muy alto, sino una tarifa social».

«Hay que corregir esta asimetría, y ahora quedó plasmado en este documento de los gobernadores», indicó y reiteró que esto no es de ahora sino «que es un reclamo que el Gobernador lo hace siempre, y esperamos que el Estado Nacional tome cartas en el asunto y brinde respuestas, aunque sea que le saque dos puntitos al AMBA o Capital Federal».

Asimismo, dejó en claro que no es la primera vez que el intendente Jofré toma la decisión de declarar la emergencia del transporte público, sino que en el 2018 «la empresa pidió una adecuación de tarifa, entonces Jofré declaró la emergencia y tomó la decisión de readecuar la tarifa a consideración del Concejo Deliberante, ya que necesitábamos esa emergencia porque nos quedábamos sin transporte».

«Lo mismo pasó ahora, ante la crisis que se acentúo, se tomaron distintas alternativas y finalmente el Intendente decidió declarar la emergencia para tener facultades extraordinarias sobre el transporte público de pasajeros, ya el Municipio fiscaliza y controla el fiel cumplimiento del servicio, y tenemos facultades que nos dan el pliego de bases y condiciones, y el contrato que liga a la empresa prestataria con el Municipio», siguió.

Por último, se sinceró Cáceres diciendo que ahora empezó a funcionar bien el servicio porque «desde el Municipio se está abasteciendo el combustible que necesitan las unidades para circular, y entre todos estamos trabajando para que verdaderamente podamos salir de esta crisis del transporte».

