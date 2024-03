Colectivos: Olivera se mostró optimista en resolver el problema

Este fin de semana, visitó el piso de Expres en Radio, el nuevo director de transporte de la Municipalidad de Formosa, Fabián Olivera quien además de mostrarse seguro en que van a resolver los problemas del transporte público de pasajeros en la ciudad adelantó que trabajan en la “reestructuración” del servicio.

“Es un momento complicado realmente para el transporte, pero vamos a trabajar para resolver, estamos convencidos de eso; y esta picardía de la empresa de decir ‘si no me dan plata no trabajo’ se va a terminar, es una empresa que se ha acostumbrado a vivir del Estado“, comenzó diciendo.

Seguidamente, dijo Olivera que “la empresa desde que me acuerdo siempre se ha quejado, en épocas de vacas gordas cortaba un millón y medio de pasajes, tenía subsidios nacionales, provinciales y municipales, la gente la bancaba; yo era uno de los que más exigía a la empresa que trabaje, recorríamos las paradas, decíamos que la frecuencia no era buena, pero había un servicio, aunque era evidente que nunca hubo inversión”.

Consultado si es que se reunió con la empresa respondió que no, pero en su momento si lo hizo la Municipalidad que “cuando se dio cuenta de que existe una decisión tomada de no trabajar la relación se rompió. Hoy la relación Municipalidad- Crucero del Sur está rota, tampoco es fácil porque lo que está buscando es irse y que la Comuna se haga cargo de su desastre”.

“A pesar del contexto obviamente hay un trabajo muy fuerte, sobre todo del Intendente de salir a buscar inversores (que ya hay mucha gente interesada), mientras Crucero está en ésta, la emergencia del transporte le da la posibilidad al Intendente de salir a buscar empresas o inversores que vengan a trabajar”, asintió.

En este marco, se le preguntó por la situación real de la empresa Crucero del Sur, Olivera aseveró que “nunca perdió, esta hace años acá y se quejó desde el primer minuto que llegó”.

Al referirse al trabajo que se encuentran encarando, confió que analizan la nueva reestructuración de las líneas donde “nosotros necesitamos entre 40 y 45 colectivos para resolver el problema, lo vamos a resolver; Formosa es una plaza muy buena en cuanto al trabajo, pero la situación hoy en lo económico sin subsidio es difícil”.

“Nosotros estamos trabajando en la reestructuración del servicio, donde se contarán con líneas rectas y más cortas porque el colectivo, en este momento, no puede estar recorriendo la ciudad buscando pasajeros. Nuestro objetivo hoy es recuperar el servicio”, insistió el radical.

Decisión del intendente Jofré

En otro tramo de la entrevista, el ex concejal radical fue consultado por la propuesta del intendente Jorge Jofré para ocupar el cargo, y enfrentarse al gran conflicto que existe por la crisis del servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad. “Me preguntó si me animaba a estar en el área de transporte y yo no dudé nunca”, respondió.

“Mas allá de la ideología política de cada uno, esto sobrepasa todo, porque la situación de la ciudad está muy complicada sobre todo en el transporte, era una decisión mía que ya a tenía tomada porque me había puesto a disposición de él”, finalizó diciendo.