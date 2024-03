El concejal Delguy llamó a los formoseños a trabajar en defensa del medio ambiente

El legislador de Valores Ciudadana, José Delguy, volvió a participar de un encuentro con ambientalistas locales, donde uno de los ejes fue a erradicación del tulipanero africano, una especie exótica cuyo néctar es tóxico y tiene propiedades con actividad insecticida, especialmente contra abejas, avispas, moscas y hormigas.

“La introducción de especies exóticas constituye una amenaza para la biodiversidad nativa; a raíz de estudios que dan cuenta de la toxicidad, se ha comenzado a poner foco en la regulación de la siembra y la venta de esta planta”, explicó Delguy.

“Está incluido en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza”, enfatizó.

“Coordinamos una mesa de trabajo para ir abordando, tanto del lado municipal, como desde el Concejo Deliberante, distintas alternativas, pero siempre partiendo de la premisa que el funcionario debe tener para oír la problemática que exponen los vecinos”, subrayó.

“Es a través de la participación ciudadana que se estimula y se impulsa el desarrollo de políticas o ordenanzas que permitan soluciones como prioridad de gestión”, agregó

“En mi caso particular como concejal me importa muchísimo la temática ambiental, en consonancia con las políticas públicas que lleva a cabo el intendente Jofre desde su gestión, y marchando hacia el objetivo de plantar más de 10,000 especies en este año. Con este objetivo iremos mitigando consecuencias ambientales, puntualmente la reducción de las temperaturas en algunas zonas de la ciudad”, amplió.

Al encuentro asistieron miembros del grupo Protección y cría racional de Abejas Nativas de Formosa Eber Santander, Víctor Dávalos y Mirta Cabrera; la ingeniera forestal Analía Ruiz Díaz; el perito apícola del Programa Apícola Provincial, Alfredo Caballero; la abogada, Silvana Vargas; Marcelo Polo, de control de proceso; Mercedes Casals; directora de Parque y Espacios Verdes; Laura Diaz Roig, coordinadora de Ambiente y Transición Energética; la Escribana Mayor de la Municipalidad de Formosa, Ana Montiel; Clara Mancebo de la Dirección Técnica Ambiental; demás de la participación virtual del director de Producción apícola de Misiones, Pablo Fernando Müller; y Rita Gómez, voluntaria ambiental de Embajadores Verdes y Movimiento Laudato.

“Los peronistas tenemos una vasta lucha en esta asignatura; en 1972, el general Perón fue tan contundente como previsor al destacar que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología, y de la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esa marcha, a través de una acción mancomunada interna”, repasó el concejal capitalino.

“Poco más de medio siglo después, desde una lejana ciudad, me enorgullece plantear que las palabras de nuestro máximo líder no cayeron en un saco roto, por eso hago mío ese otro pensamiento suyo que considera que el ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, sólo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas”.