Javier Milei y Fátima Florez salieron al teatro:su eufórico video cantando con un imitador de Sandro

A pocos días de que Fátima Florez dio una contundente señal en sus redes de que todo marchaba bien en su relación amorosa con el presidente Javier Milei, la pareja tuvo una salida nocturna en la noche del sábado y sorprendió a la gente yendo al teatro. La última vez había sido arriba de la obra que ella protagoniza, en febrero de este año, donde terminaron dándose un súper beso.

El primer mandatario y la humorista estuvieron en el espectáculo que encabeza Fernando Samartin en el teatro Gran Rex, conocido como uno de los mejores imitadores de Sandro. El público registró la cita que tuvo la pareja, como un más de las que estaban en el lugar.

Entre ovaciones, y algún abucheo, el presidente y la comediante disfrutaron del espectáculo, que consiste en un tributo del artista al gran cantante argentino. Incluso, cuando llegó el momento de “Dame fuego”, el clásico del Gitano, los celulares de la gente registraron cómo la pareja se movía y cantaba al ritmo de “dame fuego, dame fuego, dame el fuego de tu amor”.

Las imágenes llegaron después de que durante unas semanas circularon versiones de que la pareja había terminado, e incluso hasta se llegó a hablar de infidelidades que habían hecho que la actriz y el economista hubieran decidido terminar su vínculo. Sin embargo, su aparición, entre muestras de cariño del público y de muy buen humor, echaron por tierra todas las especulaciones.

La escapada de la “pareja presidencial” de sus cargadas agendas se da en una semana donde la política cultural del Primer Mandatario fue cuestionada por figuras del arte y el espectáculo. Ricardo Darín fue uno de ellos. “Creer que lo está ocurriendo en nuestro país desde hace muchas décadas con la pulverización de la educación, la pulverización del trabajo real, la cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza, que son todas cosas no lamentables, muy lamentables, muy horrorosas, dependen de un sector que es el artístico es un delirio. Simplemente es un delirio”, aseguró, en declaraciones a Clarín.

El actor cuestionó las medidas del oficialismo contra el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). “Sería bueno que tanto de un lado como del otro estén bien asesorados y se sienten en una misma mesa de debate, ya que queremos construir un país para adelante bien”, aseveró. “Que se entiendan las posiciones y se llegue a un punto de equilibrio y no escuchar las locuras que se están escuchando por ahí”, concluyó.

Mario Pergolini también se sumó a las críticas hacia la presidencia de Javier Milei y de su partido, La Libertad Avanza. El conductor y empresario en Solo una vuelta más (TN) analizó los primeros 100 días del Gobierno y aseguró que el país está “totalmente dividido”, que el presidente “cree que tiene carta blanca” y que lo “asusta bastante” lo que sucede.

“Es un momento de tomar otro tipo de decisiones, en donde la sociedad, de alguna forma, tomó un control inesperado y termina enalteciendo o poniendo en el lugar a Milei”, afirmó. “Encima, por más que ellos digan ‘ganamos por más del 56 por ciento’. Bueno, no. Es un país totalmente dividido: los que pierden, creen los que mandaron a Milei a la presidencia están equivocados y ya se van a dar cuenta; y Milei, en una locura total, que cree que elegirlo presidente es una carta blanca para cualquier cosa”, señaló.