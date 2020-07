Comenzó con normalidad la atención en el nuevo edificio de la obra social IASEP

Compartir

Ayer comenzó la atención en el nuevo local de la obra social IASEP ubicado en Jonas Salk 435 del barrio San Miguel, mientras se remodela el edificio antiguo de la calle Moreno 1170.

El nuevo edificio atiende la Casa Central y farmacia de la obra social, de lunes a viernes de 7,30 a 12,30 y de 17 a 19 horas, y los días sábados de 8 a 12 horas.

Para autorizaciones y órdenes médicas, hay habilitadas dos opciones: Jonas Salk 435 y también la oficina de Moreno 1170, planta baja, de lunes a viernes de 7,30 horas a 12,30 y de 17 a 19 horas.

En este marco, el interventor del IASEP, doctor Claudio Samaniego dijo que “en esta nueva sede se está brindando el 100% de los servicios (afiliaciones, orden médica, entre otros), quedando una parte de la atención médica en el edificio de la Moreno por un tiempo, para aquellas personas que no sabían sobre el traslado del mismo”.

El titular del IASEP señaló que la obra social atiende por la mañana 400 personas y por la tarde 200 más. Además sostuvo que la atención en el nuevo edificio será la misma, con los imprevistos propios de la puesta a punto de los sistemas informáticos, pero todo solucionable.

“El edificio donde estamos ahora corresponde al Ministerio de Desarrollo Humano, por lo que nos prestaron hasta terminen de refaccionar las oficinas de IASEP que está en la calle Moreno para que podamos volver” y añadió que “las sucursales están funcionando normalmente”.

Sobre los medicamentos con los que cuenta la farmacia, el funcionario dijo que “estamos cumpliendo con un 90% de lo oncológico, compra la Unidad de compras de productos e insumos medicinales, dependemos de ellos” y los demás, “estamos casi en el ciento por ciento”.

No obstante, reconoció que siempre “falta alguna marca, sobre todo porque nuestros colegas están acostumbrados a pedir marcas, y no podemos tener todo. Los médicos tienen que cumplir la ley, colaborar, recetar por nombre genérico y no por marca. Pero nuestros afiliados están acostumbrados, buscan determinada marca y no aceptan otra”.

A su vez contó que no hay más enfermos que antes de la cuarentena “estamos en la época de invierno y tendríamos que tener mucha demanda de antibióticos y antigripales, sin embargo no es así, no está corriendo el virus como en otras épocas, seguramente por la forma de vida que estamos llevando cabo con más cuidados, por lo que esto ha disminuido”.