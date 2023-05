Comienza a producir y exportar el tercer proyecto de litio

El Proyecto Olaroz-Cauchari de la empresa minera Exar comenzará en pocos días la producción y primera exportación de carbonato de litio y se convertirá en el tercer proyecto en operación de la Argentina, tras la construcción con una inversión de US$ 976 millones de la planta de procesamiento en el salar ubicado en el departamento Susques, Jujuy.

Así lo confirmó el presidente de la compañía a cargo del proyecto, Franco Mignacco, que en diálogo con Télam precisó que con la capacidad para producir 40.000 toneladas de carbonato de litio, el proyecto Cauchari Olaroz terminó la etapa de construcción y se prevé que «comenzará a realizar las primeras producciones precomerciales en los primeros días de junio».

Tal como estaba previsto en el proyecto original, la producción precomercial iniciará con todos los sistemas clave completos, luego de que el equipo de puesta en marcha comenzó las pruebas de producción de los sistemas de purificación, carbonatación y el proceso de purificación de solventes o SX.

Mignacco, quien es a la vez presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), también explicó que con esta primera producción comenzará el acopio de los carbonatos iniciales de la planta para la exportación a China de una 100 toneladas, tal como consta en los acuerdos de inversión.

Exar es una sociedad nacional cuyos accionistas son la canadiense Lithium Americas Corp y la china Ganfeng Lithium, quienes desembolsaron hasta el presente los US$ 979 millones que demandó la obra, lo que requirió en el pico de obra el empleo de 3.300 personas en aquella locación ubicada a 4.500 metros sobre el nivel del mar.

El proyecto en el Salar de Olaroz-Cauchari cuenta con servicios de infraestructura cercana, como las principales rutas pavimentadas incluida la que conecta al puerto de Antofagasta en Chile, una línea de transmisión eléctrica, el Parque Solar Cauchari adyacente de 300 MW y un gasoducto.

Para la operación se estima que la empresa requerirá unos 700 trabajadores de forma directa y casi otros 1.500 a través de sus empresas proveedoras y servicios vinculados: Más del 60% de las personas proviene de la provincia de Jujuy; y un 27% más, del resto del NOA argentino.

En este sentido, la empresa comunicó oportunamente que incorporó a numerosos colaboradores procedentes de las comunidades aledañas, entre ellas Susques, Pastos Chicos, Huancar, Puesto Sey, Olaroz y Catua, con las que existe un compromiso de desarrollo sostenible; e implementa planes de capacitación laboral para potenciar su inserción en el Proyecto.

En la sociedad empresaria de Exar también tiene una participación minoritaria del 8,5% Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), la que tendrá derecho a disponer de hasta el 5% de la producción para destinar a la eventual demanda local.

Tras esta primera instancia de operaciones que comenzará en los primeros días de junio, se espera que el equipo de procesamiento de purificación adicional necesario para lograr carbonato de litio de calidad de batería se complete en hacia fin de 2023 o inicios de 2024, luego del inicio de la denominada producción precomercial.

Mignacco también señaló que se espera que la plata entrará en un ramp up de producción hasta alcanzar la capacidad de hasta 40.000 toneladas por año («tpa») de carbonato de litio con calidad de batería en un plazo de 18 meses, es decir que se complete a principios de 2024.

Con esa capacidad el proyecto se convertirá en la mayor planta de producción en la Argentina, lo cual reforzará con la actual planificación de las obras de expansión de la Etapa 2 por al menos 20,000 tpa de carbonato de litio adicionales, las que se alineará con la finalización de la actual etapa 1.

En la actualidad, la Argentina tiene una producción de litio de unas 37.500 toneladas anuales resultado de las operaciones de la planta de Fénix en el Salar de Hombre Muerto, provincia de Catamarca y a cargo de la estadounidense Livent, y la del Salar de Olaroz que la australiana Allkem, opera en Jujuy.

Relacionado