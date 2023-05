Massa: «Lo que tenemos que hacer es industrializar»

El ministro de Economía participó en La Rural en el acto inaugural de la exposición que reúne a la industria de motovehículos y consideró que el desafío de cara al futuro es que el país “exporte commodities con valor agregado”.

Massa participó en La Rural en el acto inaugural del Salón Moto 2023, la exposición que reúne a la industria de motovehículos, organizado por la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam) y Messe Frankfurt Argentina.

«A lo largo de los últimos cinco años la industria de la moto se viene recuperando paulatinamente», resaltó Massa, quien lo atribuyó a «un trabajo planificado» del sector.

El ministro enfatizó que «el régimen de motopartismo, al que adhirieron el 95% de las terminales que trabajan en nuestro país, mostró importantes resultados desde su sanción. El 93% de las motos comercializadas se fabrica con integración de partes locales, mientras que a principios de 2019 el porcentaje ascendía sólo al 13%».

Massa puso en relieve que «desde el inicio del régimen se contabilizaron inversiones por U$S 70 millones de dólares que crearon más trabajo argentino, y permitieron el desarrollo de 46 proveedores en todo el país».

Tras recordar que la economía argentina tiene una restricción de divisas debido a que la sequía arrancó casi US$ 20.000 millones, remarcó que «sin embargo el sector planificó importaciones y mecanismos de pago».

Eso se tradujo en los últimos cinco años, consignó, en «28% de crecimiento en la producción y facturación, nuevos puestos de trabajo, mejora de oferta y conectividad».

Por ello, anunció que «hoy arrancamos el proceso de renovación del decreto (de integración para sostener inversiones y empleo) para que a partir de la semana que viene esté a la firma del presidente y tengan garantizado el período 2023-2028».

Pero, aclaró, a condición de «ir agregando mano de obra y piezas locales». En ese sentido, planteó un desafío: «Tenemos que crecer en la exportación, apostar al valor agregado argentino, ocupar regionalmente mercados que nos permitan generar divisas para la Argentina».

«Lo que tenemos que hacer es industrializar», sostuvo, y reiteró que el «gran desafío» de cara al futuro es que el país «exporte commodities con valor agregado, agregar valor para aumentar el volumen y el precio de nuestra exportaciones».

Según Massa, «la Argentina resuelve su restricción si aumenta sus exportaciones, todo lo demás ya lo probamos a lo largo de los últimos 50 años y no funcionó».

El nuevo esquema por cinco años apunta a que el sector genere nuevas inversiones por más de U$S 100 millones, un ahorro de U$S 80 millones al año en importaciones y 800 nuevos puestos de trabajo de calidad.

El régimen actual, que termina en diciembre, logró que un 93% de las motos comercializadas tenga integración de partes locales, consiguió inversiones por U$S 70 millones de dólares y creación de más trabajo argentino.

Con este nuevo régimen se da certeza para que el sector aumente su producción, incremente en más de 50% en la integración nacional de motos y desarrolle un perfil exportador a la región y al mundo.

El responsable de la cartera económica sostuvo que «exportar trabajo argentino, ocupar mercados en el mundo para garantizar crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Cuanto más sea el agregado de valor local, más trabajo argentino, menor nivel de importaciones y mayor volumen y capacidad de producción y de sostenimiento del mercado interno para la Argentina”.

Por eso, concluyó que se pondrá en marcha «el procedimiento que les da por los próximos cinco años un régimen que apuesta a mano de obra argentina, a valor agregado en las motos y exportaciones a la región y el mundo».

Previamente, el presidente de la Cafam, Lino Stefanuto, había manifestado su confianza en en 2023 el sector llegue a producción las 500 mil unidades, como un «año normal», después de los dos años de pandemia.

En ese sentido, destacó que durante la pandemia «tampoco cayó mucho gracias a porque hubo mucha colaboración del Gobierno nacional con líneas de financiamiento, precios cuidados y precios justos».

«Pudimos lograr mantener el punto de equilibrio, no se han producido ningún tipo de disminución en la capacidad productiva, por el contrario fuimos creciendo», remarcó.

Y planteó su confianza en que la firma de la prórroga del decreto sectorial trace «un horizonte para que en los próximos cinco años se tenga la tranquilidad que permita la inversión y el aumento paulatino de integración, un objetivo alcanzable y lógico, pero sobre todo sustentable».

