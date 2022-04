Cómo sueña Benjamín Vicuña su reencuentro con su hija Blanca

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El actor chileno recordó la postal más significativa con la pequeña fruto de su relación con Pampita, que falleció a los seis años en el 2012

Papá de Blanca, Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio, Benjamín Vicuña imaginó cómo sería su reencuentro con su hija mayor fruto de su relación con Pampita, fallecida en el 2012 y recordó una foto que tiene con ella en la playa.

Al ser consultado en el ciclo PH, Podemos Hablar, sobre cuál sería la postal que querría que durara para siempre, lo primero que hizo fue mencionar a su hija Blanca. “Tengo una imagen y de un atardecer de una hora mágica con mi hija en la playa y siempre la veo porque creo en los reencuentros y es lo más cercano que tengo y es como me lo imagino, con esa brisa, ese océano, con esas caras que por la hora del día y de la luz se ven más allá de lo que aparentan ser”.

En otro momento de la noche, hablando de separaciones y de cómo él y sus ex mujeres rehicieron su vida, el protagonista de El Primero de Nosotros, la tira que se emite todas las noches por Telefe, también mencionó a la nena fallecida a los seis años en Chile. “No sé si por el tema de mi hija Blanca, pero yo entendí que el amor es bienvenido de todas partes. En este caso la pareja de mi ex…”, expresó e hizo una pausa para aclarar con humor: “La pareja de mi ‘ex-ex mujer’ pero se agradece el amor y el cariño a tus hijos”, aclaró en referencia Roberto García Moritán quien convive con sus hijos mayores tras haberse casado con Carolina Ardohain.

“Lo que debe ser terrible, que le pasa a algunos amigos míos y agradezco que a mí no me tocó eso, es que hay pibes que se vuelven loco con la figura paterna del hombre que entra a tu casa. Ese baile gracias a Dios yo no entré, porque te vuelve muy inseguro, hay muchos fantasmas con eso”, agregó el actor trasandino.

Entre risas, Kusnetzoff apeló al humor y le dijo que a los invitados que se requería “un mapa” para explicar las relaciones amorosas del actor y la familia ensamblada que formó. Con simpatía, Vicuña no esquivó la pregunta sobre su situación sentimental actual y reafirmó su relación con Eli Sulichin: “Estoy de novio, la conocí en el bautismo de mi hijo. Son otros tiempos, esto es recién, son seis o siete meses, y estamos en otro momento de la vida”.

En ese sentido, contó que su experiencia como hijo de padres separados lo marcó y que hay situaciones que intenta no repetir. “Mis papás fueron muy radicales, ellos se separaron y yo no los vi juntos nunca más. O sea, era el tipo que tocaba la bocina a las 8 de la mañana y había que bajar y subirse al auto, no los vi nunca más saludarse. Esa imagen del papá que ni siquiera quería acercarse a su casa, o a la que fue su casa, te habla un poco de un resentimiento que como niño te das cuenta, que parece que se quieren matar. Creo que cada uno se tiene que ir acomodando, buscando una manera, porque al principio hay una cosa de tiempo, un dolor que necesita también distancia porque hay frustración y enojo”.

Actualmente está en pareja con la empresaria Eli Sulichin, pero mantiene muy buena relación con su ex Pampita con quien comparte la crianza de Bautista Beltrán y Benicio. En varias ocasiones se los vio juntos en eventos públicos y comparten los momentos más importantes de sus chicos, como actos escolares y cumpleaños. También logró encontrar la armonía con Eugenia la China Suárez e quien se separó hace menos de un año y es papá de Magnolia de cuatro y de Amancio que cumplirá dos años en julio.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp