Comunidades aborígenes volvieron a cortar la ruta 81 por promesas incumplidas del gobierno

En la jornada de ayer se registró nuevamente un corte sobre la Ruta Nacional N°81 en la localidad de Bartolomé de las Casas por parte de un grupo importante de manifestantes con diversos reclamos al gobierno provincial. «El reclamo es por el compromiso que tiene el Gobierno sin cumplir», expresó Jorge Berto, uno de los manifestantes, al Grupo de Medios TVO.

«Hay más de 70 personas y se sigue sumando gente, dejan pasar solamente ambulancias y policías uniformados. El reclamo es por el compromiso que tiene el Gobierno sin cumplir, hasta ahora no hay comunicación», informó el manifestante durante la mañana de ayer.

El corte de ruta que inició a las 9 horas y se extendió hasta las 18:30, ya es el segundo en los últimos 10 días y los manifestantes podrían repetir la medida en la jornada de hoy. Los puntos del reclamo son pensiones nacionales, módulos habitacionales y agua potable.

En ese sentido, Berto detalló que «el doctor Armando Felipe Cabrera, en las elecciones pasadas, prometió pensiones nacionales, la gente ya tiene todos los papeles que pidió. El segundo punto del reclamo son los módulos habitacionales que reparten los dirigentes políticos y dejaron de hacerlo durante la pandemia hasta ahora».

De esta forma, según informaron desde el corte, los principales motivos del reclamo son por las promesas incumplidas por parte de un diputado provincial y un dirigente político hacia las comunidades de la localidad.

Otro de los reclamos es por la provisión de agua potable hacia algunas de esas comunidades. «Yo estoy a cargo por el tema del agua en particular, hay un cisterna para la comunidad del centro pero para la gente de afuera no llega. Necesitamos un tanque o camión para hacer llegar a las familias que necesitan», agregó Berto.

La medida de fuerza afecta en gran medida los vehículos que circulan por la zona, sobre todo a los de gran porte, que desvían los manifestantes por caminos alternativos y para cesar con los reclamos se aguarda el diálogo con funcionarios provinciales.

Al respecto, Berto finalizó, «estamos esperando alguna respuesta, que baje urgente la gente del Gobierno. Tienen que venir a hablar con nosotros y decirnos si hay algo o no».

