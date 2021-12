Con atractivas actividades concluyó la campaña «Más luces, Menos ruido»

Compartir

Organizado por la Coordinación de Acción Social de la comuna capitalina se realizó en la noche del miércoles, en el Paseo La Estación, el cierre de la exitosa campaña de concientización “Más luces, Menos ruido”, que tuvo como objetivo concientizar y sensibilizar a la población sobre el no uso de pirotecnia sonora, por el daño que provocan a las personas con discapacidad y a los animales.

Estuvieron presentes la directora de Discapacidad, Lic. Magdalena Ydoyaga; la directora de Zoonosis y Protección Animal, Beatriz “Kita” Segovia; miembros de la Asociación Puente de Esperanza-CEA Formosa e integrantes de distintas asociaciones protectoras de animales de la ciudad.

Brindando detalles del evento, la directora de Discapacidad, Lic. Magdalena Ydoyaga expresó: “Estamos muy contentos con los resultados de esta campaña de concientización y sensibilización, sobre todo con la instalación de la cabina sensorial “30 segundos de empatía” que de alguna manera permitió que las personas puedan ponerse en el lugar del otro y percibir lo que sienten los chicos con autismo ante el estruendo de la pirotecnia y esto permitió que la campaña tenga un resultado altamente positivo en la ciudadanía”.

“Estamos seguros – prosiguió – que las personas que pasaron por la cabina no utilizarán pirotecnia y serán los multiplicadores de esta información, ya que pudieron percibir una serie de sensaciones, como taquicardia, excitación y desesperación, que no lo pudieron tolerar por 30 segundos; por lo tanto, hay que imaginarse lo que sienten las personas con autismo que deben tolerar el estallido de la pirotecnia por varios minutos”.

Seguidamente, señaló: “Estamos felices porque hemos aumentado la conciencia social sobre el no uso de pirotecnia sonora y creemos que vamos a pasar unas fiestas con más luces y menos ruido, como venimos trabajando desde el inicio de la gestión del intendente Jorge Jofré para que todos podamos celebrar estas fiestas en paz, amor y armonía”.

Por su parte, la directora de Zoonosis y Protección Animal, Beatriz “Kita” Segovia, subrayó: “Estamos despidiendo este año con la esperanza de que todos podamos disfrutar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en paz, con alegría y sin sufrimiento, deseando que el brindis sea un momento de plena felicidad para todos y no sólo para unos pocos”.

“Hoy estuvieron presentes personas que conocen y padecen los efectos de los estruendos de la pirotecnia y es por ellos que pedimos que el cielo se ilumine, pero en silencio, con más luces y menos ruido, sin dañar a nuestros niños y niñas, a nuestros adultos mayores, a las personas con discapacidad, a nuestros animales y al medio ambiente”, concluyó.

