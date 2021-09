Con canas y edad madura: así se verá Diego Boneta en la tercera temporada de “Luis Miguel, la serie”

Compartir

Linkedin Print

La nueva temporada de Luis Miguel, la serie está cada vez más cerca de su estreno y recientemente se filtró una imagen de lo que podremos ver en las pantallas de Netflix, aún sin fecha por definir.

Desde redes sociales, se filtró una fotografía que deja ver a Diego Boneta, protagonista de la historia con un un look diferente, usando una camisa azul y al lado del actor mexicano, Plutarco Haza.

En la fotografía Boneta aparece mucho más maduro, que implicaría una tercera línea de tiempo en la vida de Luis Miguel, así como con unas canas y sujetando una copa de vino.

Estos no son los únicos detalles sobre el proyecto de Netflix que se han revelado recientementemente sobre la vida del “El Sol de México” y que acaparó la atención de los mexicanos desde 22 de abril de 2018.

Hace unos días, el mismo Diego Boneta compartió parte del nuevo elenco que lo acompañará durante la tercera temporada, cuya fecha de estreno aún está pendiente. Fue a través de su cuenta de Instagram, donde publicó la primera imagen promocional y los nombres que vuelven para completar la historia biográfica del cantante puertorriqueño, nacionalizado mexicano.

El protagonista de la serie de Netflix, compartió que en esta ocasión será acompañado por: Jade Ewen como Mariah; Alejandra Ambrosi como Karla, Mauricio Abad como Sergio adulto.

Además se incluirán otros artistas que marcan el inicio de la historia de Luis Miguel ya maduro, así veremos a Plutarco Haza como Humberto, Sebastián Zurita como Alex Basteri adulto, Carlos Ponce como Miguel, Miguel Rodarte como Daniel y Antonio Mauri como Julián, quien ya nos había dado una probadita de su participación en la temporada anterior.

De acuerdo con información de la revista Quien y que le fue proporcionada por Netflix, la serie continuará con la mecánica en dos líneas de tiempo, por lo que no se perderá la historia que ya habían marcado sobre la relación que sostienen los actores Fernado Guallar y Macarena Achaga, así como una etapa más adulta de Luis Miguel, donde se enfrenta a diversos conflictos con su familia, equipo de trabajo y sentimental.

Así continúa garantizada la participación de Diego Boneta, Juan Pablo Zurita, César Santana, Gabriel Nuncio, Macarena Achaga, Fernando Guallar, Pablo Cruz Guerrero, Juan Ignacio Cane, Teresa Ruiz y Axel Llunas. También está incluído Antonio Mauri, hijo de Toño Mauri y Carla Alemán.

El hijo de Mauri apareció en el capítulo cinco en la temporada dos, donde tuvo una participación especial al lado del polémico personaje de Patricio Robles, el representante que en la historia ayuda a Luis Miguel para encontrar uno de los temas más incónicos del cantante que por años vivió entre la Ciudad de México y Acapulco: Hasta que me olvides.

Esta nueva temporada marca el final de Luis Miguel, la serie y por fin conoceremos los detalles que “El Sol de México” nos de sobre su vida e incluso se deja ver que abordarán temas más específicos de la trama del famoso cantante, como: la historia de amor de Micky y la cantante Mariah Carey; la relación familiar entre el cantante y sus hermanos menores, Álex y Sergio; así como la relación de Luis Miguel y sus hijos y la conclusión de su amistad con Alejandro Asensi.

La dirección de esta producción está a cargo de Humberto Hinojosa y los guiones fueron escritos por Daniel Krauze, Anton de Goenechea, Karin Valecillos y Larissa Andrade. La producción ejecutiva es de Mark Burnett, Carla González Vargas, Pablo Cruz, Diego Boneta, Miguel Alemán, Luis Miguel Gallego y Carolina Leconte.

Compartir

Linkedin Print