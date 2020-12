Con dos bajas, la lista de concentrados de Boca para recibir a Arsenal: el 11 alternativo que pondría Russo

Compartir

Boca entró en etapa de definición y el riesgo de error se achica cada vez más. El miércoles pasado sufrió más de la cuenta contra Inter de Porto Alegre en la revancha de los octavos de final de la Libertadores pero tuvo un guiño divino en la tanda de penales y ahora se prepara para enfrentar a Racing en cuartos. Antes debutará en la Fase Campeonato de la Copa Diego Maradona contra Arsenal (hoy desde las 19:20 en la Bombonera) y Miguel Ángel Russo tendrá que decidir si guarda a la mayoría de los titulares.

En principio, el estratega azul y oro constituirá una alineación con mayoría de suplentes y juveniles, en el afán de cuidar a sus mejores valores para el choque con la Academia en Avellaneda de la próxima semana. Gran parte de su esquema titular había participado del útlimo compromiso por el certamen doméstico (empate sin goles ante Talleres en Córdoba) y eso pudo haber repercutido en la merma física que presentó ante los brasileños.

Es por eso que el cuerpo técnico plantearía ante el Arse un once muleto. La lista de concentrados publicada en las últimas horas no tuvo dos nombres importantes: Esteban Andrada y Mauro Zárate. El arquero no sufrió percances físicos pero será preservado para llegar al 100% al duelo copero. En tanto, el delantero padeció una contractura menor y optaron por no arriesgarlo.

Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Gastón Ávila, Emmanuel Mas; Exequiel Zeballos, Leonardo Jara, Diego González, Agustín Obando; Gonzalo Maroni y Franco Soldano es la formación a la que apelaría Russo para debutar en la Fase Campeonato ante los de Sarandí.

A saber: el único de los que repetiría respecto a la pasada presentación ante Inter es Buffarini, quien fue reemplazado por Jara en el lateral derecho durante el cotejo y está en duda para ser inicial contra Racing. Obando, expulsado contra los de Porto Alegre, no estará disponible para el cruce por la Libertadores. A su vez hay que remarcar las presencias de los juveniles Ávila y Zeballos, quienes fueron convocados por la Selección Sub 20 junto a otras joyas xeneizes como Agustín Lastra, Agustín Sández y el delantero Luis Vázquez, que ante la baja de Wanchope Ábila fue incluido para el duelo ante los del Viaducto.

Desde la entidad de la Ribera ya le advirtieron a las autoridades de la AFA que los cinco juveniles citados no serán cedidos la próxima semana para entrenarse en el predio de Ezeiza ya que Russo pretende trabajar con ellos en el club (caso contrario, iba a prescindir de ellos el lunes, martes y miércoles).

