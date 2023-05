Con el último aumento, un asado para cuatro personas ronda los 6 mil pesos

El último incremento en la media res impactó fuertemente en los precios de los cortes vacunos más consumidos y para hacer el tradicional asado, una familia tipo necesita entre 5 mil y 6 mil pesos. «Nos ajustamos para no subir tanto los precios», expresó Rodrigo, un carnicero, al Grupo de Medios TVO.

«La semana pasada tuvimos una suba de 20 a 30 pesos por kilo en la media res al gancho y la costilla que recibimos tuvo un aumento entre 50 y 100 pesos el kilo. Esta semana todavía no recibimos al camión de costillas, solo de media res, pero sigue con los precios de la semana pasada», agregó Rodrigo.

Como es habitual, previo al fin de semana por el Día del Trabajador, los cortes vacunos volvieron a aumentar pero la suba también se dio en el cerdo y productos avícolas como el huevo

«Otra suba que tuvimos fue en el cerdo y los huevos, con los que tuvimos un precio más o menos estable. El pollo, después de que pasó la Semana Santa bajó un poco el precio, unos 400 pesos por caja, lo que ya es una ayuda para nosotros», indicó.

Con esta leve baja en el precio del pollo, Rodrigo mencionó que pueden absorber el aumento en la media res vacuna ya que además hay que tener en cuenta el incremento en los impuestos y la tarifa eléctrica.

“Estamos ajustándonos porque tenemos muchos impuestos y también está el aumento de la luz, así que nos ajustamos para no subir tanto los precios. Nosotros trabajamos más con la carne de vaca que con el pollo», sostuvo.

Debido a los elevados precios de la carne, los consumidores optan por cortes más económicos, a comprar por montos o a comprar variedad para luego combinarlos al momento del consumo.

«Los cortes que más salen, por el tema del tiempo también, son el puchero, el osobuco, el corte, la aguja y la marucha; eso es lo más económico pero la gente trata de llevar un poco de corte y trata de llevar también molida y pulpa», manifestó Rodrigo.

Tras esta última suba en los precios el corte más económico, el puchero, cuesta 500 pesos; seguido por el osobuco, 900 pesos; corte especial 1.100 pesos y la pulpa a 1.400 pesos el kilo. Por tal motivo, a la hora de hacer un asado para 4 personas, el costo también se elevó.

«Un asado para 4 personas hoy está entre 5 mil a 6 mil pesos llevando cortes mezclados como la costilla, el chorizo, un pedazo de cerdo o una faldita. Aproximadamente ese es el valor para un asado de 4 personas, se necesita entre 5 mil y 6 mil pesos», completó el carnicero.

