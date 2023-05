Emilio Gripaldi presentó su libro sobre la reelección del Ejecutivo

El pasado viernes 5 de mayo, en el Salón Auditorio de la Facultad de Administración, Economía y Negocios de la UNaF, el Dr. Vicente Emilio Grippaldi, actual vicerrector de la Universidad Nacional de Formosa, presentó su libro “El problema de la reelección del Poder Ejecutivo Provincial en el Derecho Público Argentino”.

Dicho libro es fruto de su tesis doctoral y explica la alta concentración de poder en una sola persona en el marco de la democracia.

Al respecto, el Dr. Grippaldi, profesor titular por concurso de la asignatura de Derecho Constitucional y Administrativo de las carreras de Contador y Lic. en Comercio Exterior, destacó que “lo más importante no es mi persona, sino el hecho académico, ya que no todos los días se hace la presentación de un libro y que éste tenga un tema tan candente de actualidad como el problema de la reelección del Ejecutivo”.

De modo tal que “también es novedoso porque es fruto de una tesis doctoral que fue defendida y aprobada en la Universidad, en Santa Fe, lo cual me ha permitido lograr el Doctorado en Derecho”.

Sobre qué lo impulsó a escribir este libro, respondió: “Me ha impulsado el evento de injusticia, de la concentración del poder absoluto con la continuidad personal en el ejercicio del poder, con la perpetuidad, un sistema que criticaba ya Montesquieu en 1789 y mucho antes, que refería en su libro El Espíritu de las Leyes”.

“Esa alta concentración del poder de las 3 funciones del gobierno, legislativa, ejecutiva y judicial en una sola persona, el monarca, eso se llama absolutismo monárquico. En el marco de la democracia debe respetarse la República, porque es lo que le antecede a la democracia. Si no hay República, la democracia es incompleta”, esbozó.

Entonces, “podemos decir categóricamente que por más que haya elecciones unas tras otras, mientras haya alta concentración y acumulación de poder y que sea una misma persona la que designa a los jueces, la que hace la lista de la predominante elección de legisladores, hay una concentración también absoluta del poder”.

Finalmente, informó que “el libro lo vende la editorial Gualamba y la librería El Globo Rojo, que está ubicada en la avenida 25 de Mayo y Rivadavia, en la ciudad de Formosa”.

