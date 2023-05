Desde el Municipio aseguran que las constantes lluvias dificultan los trabajos de ripio en la ciudad

Los trabajos que se venían realizando en diferentes puntos de la ciudad pero con mayor foco en la Zona Sur, se ven afectados por las inclemencias del tiempo por lo que aguardan mejoras para continuar desarrollándolas. «Necesitamos de 2 a 3 días hasta que sequen la calles para entrar a trabajar», indicó Guillermo Stock, director de Mantenimiento de la Vía Pública, al Grupo de Medios TVO.

«Estábamos haciendo todo un sistema de ripios en el barrio Liborsi con el operativo solidario «Por Nuestra Gente Todo» en el que la provincia de Formosa nos donó 40 bateas de piedra. También enripiando el barrio Virgen del Rosario, pero nos agarró esta lluvia y es imposible trabajar con este clima, por lo menos en la conservación de calles de tierra, que es nuestra área», agregó Stock.

Las lluvias, que se extenderán durante gran parte de este fin de semana, según las previsiones meteorológicas, no solo retrasan los trabajos que se venían ejecutando sino que también los deterioran, por lo que el recuperamiento de calles podría llevar más tiempo de lo previsto.

«Es imposible mantener una continuidad porque cada vez que hay precipitaciones hay que empezar de vuelta con los trabajos y las calles que se terminan de arreglar, se vuelven a fundir. De ahí necesitamos de 2 o 3 días a que se sequen los caminos para entrar a trabajar», lamentó el Director de Mantenimiento de la Vía Pública.

Por tal motivo, algunas calles se encuentran con trabajos de recuperación y ripio suspendidos siendo las lluvias el principal factor ya que el municipio cuenta con al menos unas 2.600 toneladas de piedras para ejecutar obras en las zonas norte y sur de la ciudad.

A su vez, explicó Stock como realizan el trabajo para mejorar la arteria: «esta lluvia te obliga a no salir con la motoniveladora pero si con la retroexcavadora para juntar los escombros y las ramas además se trabaja en los canales a cielo abierto de diferentes barrios, para evitar anegamientos».

«Los trabajos se realizan pero a los 15 días vuelven a estar tapados los desagües y cuando van los de la brigada sacan colchones, heladeras, cocina y todo eso obstruye el paso del agua», señaló.

Seguidamente dio a conocer que para una cuada se necesita 60 toneladas de piedra. «Nosotros con una batea de 40 toneladas vamos por cuadra, que es lo que se hizo en el barrio Liborsi sobre la calle Maipú y Pringles».

Todo lo que conlleva realizar un trabajo de esta envergadura hace necesario que las calles se encuentren secas, ya que además del peso de las maquinarias también se debe preparar la tierra de la calle.

«Empezamos a recuperar todo lo que pudimos, pero llueve una semana y nos volvemos a atrasa con los trabajos y todo depende del clima», sostuvo

Por último aseguró que «la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública trabaja todo el año, no solamente por las elecciones. La ciudad es inmensa se agrandó el ejido urbano de un día para otro y lo que puedo decir es que, desde el área salimos todos los días», finalizó el funcionario.

Relacionado