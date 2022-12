Con la medalla ganada en Qatar, Rodrigo De Paul anunció que hoy estará en el show de Tini

En medio del conflicto con su ex, el futbolista confirmó en sus redes que asistirá al primero de los dos conciertos que su novia dará en el Campo de Polo

La historia de amor entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel sigue sumando capítulos. El campeón del mundo y la cantante hace tiempo que no ocultan su amor pero cada vez lo hacen público de manera más elocuente. Ella viajó a Qatar para verlo en vivo y él lo agradeció abiertamente en sus redes. La consagración de Argentina ante Francia le colocó al cuento el cartelito de final feliz. Y ahora todo parece indicar que él está dispuesto a retribuir el gesto.

Con el regreso al país y tras la multitudinaria caravana del martes que paseó a los jugadores ante el cariño de la gente, cada uno de los campeones partió a juntarse con sus familias para saludar a los suyos y pasar las fiestas. Así, Lionel Messi y Angel Di María partieron a Rosario, Julián Álvarez revolucionó Calchín, Dibu Martínez será ciudadano Ilustre de Mar del Plata y Thiago Almada se abrazó con la barriada de Fuerte Apache.

En este contexto, Rodrigo De Paul se dirigió al Campo de Polo, donde Tini ultimaba los preparativos para el concierto que dará esta noche. Ella estaba ensayando cuando se volvieron a ver y hubo besos, abrazos y mucha emoción. Luego de terminar el ensayo, Stoessel le dedicó un mensaje lleno de amor al campeón del mundo. En su cuenta de Instagram, compartió una tierna foto de ambos en la que se miraban a los ojos, frente a frente, mientras él la sujetaba con los dos brazos. En el posteo, ella le agregó un apasionado corazón rojo al lado.

Al poco tiempo, Camila lanzó un contundente mensaje en Instagram. Primero, una selfie, con cara de enojo y la leyenda: “Nada pa decir. ¿Ustedes? ¿Bien?”. Luego, fue un video y un exabrupto, con un beso a la cámara y el gesto de fuck you”. Aunque la modelo no puso remitente, todas las miradas apuntaron al padre de sus hijos, quien habría preferido ir al encuentro con su novia antes que ver a los pequeños.

Finalmente, en la tarde del miércoles Rodrigo pudo encontrarse con los dos chicos, según pudo verse en un video que compartió el periodista Gustavo Méndez en sus historias de Instagram. El retraso en la visita a los menores, después de dos meses de estar afuera del país, se desató otra vez una guerra entre él y su exmujer. Pese a la relación cordial que habían logrado sostener después de las instancias judiciales que atravesaron por la cuota alimentaria de sus hijos y el convenio que habían firmado, ahora todo volvió a fojas cero entre el campeón mundial y la modelo, quien está desarrollando su carrera en Argentina y se estrenó recientemente como conductora de Cucinare (El Trece).

Así estaban las cosas hasta la tarde del jueves, cuando el futbolista subió unas historias a su Instagram en las que se lo ve junto a la cantante. A horas del primero de los dos conciertos con el que la artista cerrará esta etapa del Tini Tour, pasean en un auto y entregan una serie de pistas de cara al show. “Hoy”, escribe Rodrigo en la primera, mientras ella se acomoda el pelo y esboza una sonrisa.

En la foto siguiente, Tini muestra sus uñas pintadas de celeste y blanco, y el sonríe abiertamente, todavía con los efectos del sol que castigó duramente la caravana del martes. “Quién viene hoy? Dale che”, escribe junto a banderas y corazones en modo Selección. La última es todavía más elocuente: “Invitado especial hoy”, dice el futbolista, mientras muestra un primer plano de la medalla que lo XXX como campeón del mundo y por lo cual seguramente sea ovacionado durante el concierto de esta noche.

