Con paciencia y contundencia, el formoseño Junior Zárate es nuevo campeón latino

El formoseño venció al ecuatoriano Pedro Villegas y se alzó con los cinturones latino mini mosca de la CMB y la FIB. Reynoso y Hernández también sumaron títulos.

Junior Zarate venció por nocaut técnico en el quinto round al ecuatoriano Pedro Villegas y se alzó con los cinturones latino mini mosca del CMB y de la FIB en lo que fue el combate de fondo del evento celebrado en el Salón de los Bomberos Voluntarios de General Villegas y que se pudo ver en vivo a través de TyC Sports y TyC Sports Play, en su ciclo Boxeo de Primera.

El combate se inició con mucho estudio ya que tanto el diestro y el zurdo no querían dar un paso en falso. Por tal motivo la acción no se hizo presente en los primeros asaltos ya que se generaba una serie de movimientos espejo en los cuales los jabs eran utilizados mayormente para marcar y mantener la distancia.

En este juego, Zarate sabía manejar de manera inteligente los tiempos para no caer en la trampa que le preparaba Villegas, con mayor alcance y con buen juego de piernas. Es por esto que se posicionaba como contragolpeador para aprovechar los instantes en los cuales el ecuatoriano, confiado se disponía a atacar. Ahí es donde salía lo mejor de Zarate que, con combinaciones al cuerpo y a la cabeza, cerraba los rounds de buena manera para no dejar dudas a los jueces.

En el quinto asalto, el nacido en Ibarreta, Formosa, cambió su postura a sabiendas de que su rival ya denotaba un cansancio importante. Era el momento en el cual la paciencia se convirtiera en furia y fue ese el camino por el cual Zarate pudo derribar a su rival tras perseguirlo alrededor del cuadrilátero con golpes a todas las zonas que a Villegas cada vez le costaba más absorber y evitar.

Tras esa primera caída, el ataque del local no bajó en intensidad y continuó por varios segundos hasta que el árbitro Gerardo Poggi decidió dar por finalizado el combate.

Es así como Zarate suma dos nuevos cinturones a su palmarés y queda con un record de 20-4-0, 8KO. Villegas por su parte se vuelve a Ecuador con 15-4-0, 6KO.

En el semifondo de la noche, Yamila Reynoso venció por puntos en diez asaltos a Sofía Rodríguez y se quedó con el cinturón sudamericano super ligero.

Desde un comienzo la local de General Villegas dominó el centro del cuadrilátero y también las acciones a través de un boxeo agresivo y un ataque incesante.

Tanta era la agresividad de Reynoso que en más de una oportunidad se propiciaba el choque de cabezas. En el cuarto round, esto le provocó un descuento de un punto ya que el árbitro Daniel Bogado estimó que la acción que terminó con una caída de Rodríguez había sido generada por un cabezazo.

En los siguientes rounds las acciones no variaron: Reynoso asediaba a Rodríguez que respondía en menor proporción pero sin rendirse.

Finalmente el combate llegó a la campanada final y la definición quedó en manos de los jurados.

Las tarjetas fueron: 99-89 (Néstor Savino) 98-91 (Javier Geido) 98-91 (Maximiliano Dolce), todas en favor de la ex retadora mundialista.

Con este resultado, Reynoso empardó su record 13-13-1, 8KO. Sofía Rodríguez por su parte quedó con 5-9-0, 1KO.

El venezolano radicado en Buenos Aires, Jonathan Hernández, derrotó por nocaut en cinco vueltas a su compatriota Kelvinyer Salazar y se quedó con el cinturón Fedelatin AMB Welter que se encontraba vacante.

Desde el minuto inicial, el representante del Almagro Boxing Club dominó el centro del cuadrilátero gracias a un punzante jab de izquierda que llegaba pleno al rostro desguarnecido del caraqueño Salazar.

En el tercer round, un gancho de izquierda se coló entre el hígado y el estómago del invicto visitante y le produjo la primera caída del combate.

Ya con un cansancio acumulado producto de los golpes plenos de Hernández, la definición llegó cuando a pocos segundos de finalizar el quinto asalto, una combinación de golpes llegó sin demasiada resistencia al ensangrentado Salazar y le ocasionó la segunda caída. El árbitro Lucas Katalinich llevó la cuenta hasta diez y de esa manera el título se queda en manos del pupilo de Fernando Albelo.

Con esta nueva victoria, Jonathan Hernández mejoró su record a 10-0-0 con 6KO mientras que Salazar perdió su invicto y quedó 18-1-1, 11KO.

En el principal combate complementario de la noche, Sebastián Aguirre venció por nocaut técnico en el sexto asalto al salteño Edohim Pereyra.

Tras cinco rondas en las cuales Pereyra pudo aguantar la mayor técnica de Aguirre, finalmente en la sexta vuelta el rosarino hizo valer su record y volvió a proporcionar una definición superlativa que le generó un nuevo triunfo antes del límite.

Aguirre, que reside en Comodoro Rivadavia se recuperó así de su última derrota en Canadá y quedó con 18-4-0, 12KO mientras que “Chocolate” Pereyra cosechó una nueva derrota en fila y su record quedó en 11-22-5, 3KO.

En una de las peleas preliminares, Denis Fierro venció por fallo mayoritario en seis asaltos al chubutense Mauro Corbalán. Las tarjetas fueron 58-56 (Nestor Savino), 57-57 (Hugo Vainesmann) y 58-56 (Javier Geido).

Fierro aumentó su record a 8-1-0, 3KO mientras que Corbalán quedó con 8-3-1, 4KO.

El evento se inició con la victoria debutante Miguel Chilavert que derrotó por KO2 a Gonzalo Figueroa en un combate encuadrado en la categoría super gallo.

