Con un acto, dieron por finalizado el ciclo lectivo 2023

El ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, encabezó este miércoles 20 el acto oficial de cierre del ciclo lectivo 2023, que tuvo lugar en la EPEP N° 514 del barrio República Argentina, un moderno edificio que fuera entregado en el mes de marzo por el gobernador Gildo Insfrán.

En forma simultánea, los actos se sucedieron a lo largo y ancho de toda la provincia marcando así la clausura de un año productivo tanto para estudiantes, como para sus docentes.

De la ceremonia participaron además la subsecretaria de Educación Analía Heizenreder, la directora de Planeamiento Educativo Patricia Pastor, el coordinador provincial de delegados zonal Gerardo Martínez, directores de niveles, directivos del establecimiento educativo anfitrión, estudiantes y sus familias.

“Cerraremos un ciclo lectivo de un año muy particular, con todo el entusiasmo y la energía para transitar el que viene, que no será fácil, pero cuando uno transita nuestros establecimientos escolares se da cuenta de la magnitud y del compromiso que tiene nuestra comunidad educativa toda”, destacó Aráoz.

El funcionario se mostró plenamente confiado en que la tarea educativa en el año 2024 se cumplirá con creces y confirmó que en la reciente reunión del Gabinete provincial que encabezó el Gobernador, se delinearon los objetivos de cada una de las carteras, y en particular de la educativa, donde el norte será fortalecer el sistema y además crecer en calidad educativa.

“Nos hemos detenido en analizar el contexto en el cual vamos a desarrollar nuestras tareas en los distintos Ministerios, el escenario es claramente difícil, basta con mirar las noticias para darse cuenta que tenemos una tormenta por delante, pero tenemos la experiencia y una fuerte convicción para poder hacerlo, y además un conductor que ya fue piloto de varias tormentas, de modo que tenemos un alto compromiso y confiamos plenamente en que vamos a lograr los objetivos”, subrayó.

En forma particular adelantó que su objetivo será defender la educación pública y gratuita, en un contexto nacional difícil, como un deber moral.

“Respecto de cómo uno debe pararse en este contexto, me toca a mí, me precedieron dos amigos que han hecho un excelente trabajo”, valoró al referirse al fallecido Alberto Zorrilla y al ministro saliente, Luis Basterra.

Por su parte, la directora del establecimiento Elena Cañiza hizo notar que el acto se realizó en un edificio nuevo, que fuera entregado por el Gobernador el 27 de marzo y que cuenta con todas las comodidades necesarias para albergar a los niños y docentes.