Con un gol de Chimy Ávila, Osasuna le empató al Barcelona y profundizó su crisis

El Barcelona sigue sin mostrar una imagen a la altura de su historia y este domingo empató en su visita al Osasuna por 2 a 2. Los juveniles de 19 años Nico González y Ez Abde marcaron para el equipo catalán mientras que David García y el argentino Chimy Ávila, casi sobre el final, lo hicieron para el local que hace ocho fechas que no puede ganar.

“Una pena, hemos jugado bien, hemos competido bien en un campo muy dificil. Sabíamos que lo basan todo en las jugadas de estrategia y al final un rechace ha sido el 2-2. Viniendo de donde veníamos, el partido era bueno, pero sólo nos vamos con un punto y hay que comenzar a sumar de tres en tres”, declaró enfuscado Gerard Piqué en diálogo con Movistar después del encuentro.

Es que el cuadro conducido por Xavi Hernández marcha octavo en La Liga, fuera de zona de clasificación a certámenes internacionales, después de 16 partidos y apenas seis triunfos. Esto se suma a su pronta eliminación de la UEFA Champions League en fase de grupos luego de la caída 3-0 ante el Bayern Múnich en Alemania, resultado que lo dejó tercero en su zona y lo obliga a disputar la Europa League el próximo año.

El entrenador también habló al finalizar el compromiso: “El esfuerzo de todos es impresionante, pero suerte tenemos de la aportación de los jóvenes, son los que marcan las diferencias y eso es difícil de digerir. Hay que seguir trabajando y cambiar la dinámica. No nos sale nada. El objetivo es seguir compitiendo, intentar entrar entre los cuatro primeros y si vemos la opción, pelear por el título, pero ahora es difícil”.

Este domingo, el Barcelona se había puesto en ventaja a los 11 minutos cuando el joven Gavi filtró un pase al mejor estilo Iniesta para que Nico González llegue en carrera al área y defina en el mano a mano contra un palo. Pero, dos minutos después el Osasuna festejó el empate en un cabezazo de David García en un tiro libre al área que expuso las falencias defensivas de los blaugranas.

En el amanecer del complemento, un gran contragolpe del equipo visitante que culminó con una acción individual de Ousmane Dembélé por derecha y una pelota pinchada al segundo palo le permitió a Ez Abde tomar el esférico de volea en el área y poner el 2 a 1. Pero el cuadro local no se quedó atrás y fue con todo en búsqueda del empate el cual consiguió gracias al Chimy Ávila.

El argentino ex San Lorenzo capturó un rebote en la puerta del área luego de un tiro de esquina y con un potente disparo que apenas se desvió en el camino, pudo vencer a Ter Stegen y desatar la locura en el estadio El Sadar que celebró el 2 a 2. “Tenemos muchos huevos y mucho corazón. Eso es lo que tratamos de hacer siempre”, comentó el delantero de 27 años después del encuentro.

Con este resultado, el Barcelona quedó octavo y a 15 puntos del líder, Real Madrid. El 18 de diciembre recibirá al Elche en el Camp Nou, pero antes (el martes) se enfrentará ante Boca Juniors en Arabia Saudita por la Copa Maradona, en homenaje al astro fallecido en 2020. Este duelo amistoso no puede llegar en peor momento para los conducidos por Xavi Hernández que han ganado solo un partido de sus últimos cinco.

