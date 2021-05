Con un sistema cada vez más reforzado, el SIPEC amplía su asistencia a diversos requerimientos

Compartir

Jorge Daniel Figueroa, director del SIPEC (Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes), en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó que, debido a la situación de pandemia, el gobierno provincial continúa destinando fondos de manera constante y sumando más unidades operativas en la ciudad, con el fin de asistir a los requerimientos diarios que van desde asistencia a pacientes con coronavirus, hasta accidentados en siniestros viales o traslado de pacientes.

Comenzó destacando que días atrás “se sumó una nueva base operativa en el barrio Juan Domingo Perón, ya son dos las nuevas bases que no son solo para atender a cuestiones del coronavirus, el SIPEC atiende todo tipo de patologías, emergencias y asistencia domiciliaria, accidentes de tránsitos o problemas relacionados con cualquier tipo de requerimiento que la ciudadanía tenga en materia de salud. Lo que pasa es que en este último tiempo estamos absorbidos prácticamente en un 90% por la problemática del covid”, explicó.

Aclaró en ese sentido que, “en este momento el SIPEC cuenta con 18 ambulancias que son para la asistencia domiciliaria y unidades de traslado de pacientes y a eso se le suma una unidad más para la realización de hisopados en los domicilios, aparte contamos con dos unidades más que son unidades de traslado de óbitos o sea, de personas fallecidas, por otro lado existe otra flota de ambulancias que se llama ‘SIPEC-covid’ que cuenta con 13 ambulancias destinadas a la asistencia de pacientes que se encuentran en los centros de asilamiento o los que hacen aislamiento domiciliario”.

Explicó además que por la situación de pandemia, que se fue agravando en el tiempo, “las estadísticas del SIPEC han aumentado notablemente respecto a lo que fue el año pasado o años anteriores, por ejemplo, antes recibíamos un promedio de 120 llamadas diarias solicitando asistencia, hoy estamos en alrededor de 820 llamadas por día, dentro de esos discriminamos algunas que son respecto a consultas, asesoramiento respecto a síntomas relacionados con el covid y alrededor de 300 llamadas que son de atención domiciliaria, es amplia la gama de prestaciones que recibe la línea 107 que corresponde al SIPEC”.

“También contamos con unidades de atención en otras localidades, sobre todo en los hospitales cabecera de distrito, por ejemplo, en Las Lomitas, Ibarreta, El Colorado y Clorinda, esas unidades están bajo la esfera del director del hospital de cada lugar”, subrayó Figueroa.

Valoró también que el gobierno provincial asiste de manera constante al sistema de salud, sumando más unidades operativas en sectores de la ciudad. “Es fundamental la asistencia que recibimos, el año pasado con las fuertes restricciones que impuso el gobierno provincial en pos de cuidar la salud y la vida de la población fueron fundamentales para reforzar el sistema sanitario ya sea no solo en materia de ambulancias sino que de la cantidad de camas en los hospitales y la complejidad de estas camas, debemos recordar que esta patología del covid se manifiesta de diversas maneras; desde los asintomáticos, los que presentan síntomas leves, síntomas moderados y síntomas graves o muy graves por eso es necesario ir reforzando todos los niveles para poder brindar la atención adecuada a toda la población”.

Seguidamente destacó que el SIPEC “cuenta con muy buena cantidad de personal, de los cuales hay unas 30 personas dedicadas a la parte operativa de recepción de llamadas a través del línea 107 y despacho de ambulancias y después cada ambulancia cuenta con su chofer, un enfermero y en las bases principales un médico que asiste las 24 horas, el médico va siempre en la ambulancia de unidad de terapia intensiva móvil, en las otras unidades que son simplemente de traslado de pacientes, va el chofer con su enfermero, todos ellos incluso el chofer capacitados para cualquier tipo de emergencias o de asistencia de cualquier tipo de patologías de urgencias”.

Figueroa aseguró además que “el gobernador Insfrán está abocado a cuidar la salud de toda la población y por ello está destinando todos los recursos necesarios no solamente en el área que me toca a mí que es la parte de emergencias y traslado de pacientes sino que también en todos los niveles por eso hace poco asistimos a la inauguración de una nueva área del Hospital Central donde se agregaron 40 camas para este tipo de pacientes, lo que es el Hospital Evita con la ampliación y modificación, la incorporación de camas en el Hospital de Alta Complejidad y también el hospital Distrital 8 que se encuentra en el Eva Perón que funcionaba como un hospital de mediana complejidad y ahora ya cuenta con terapia intensiva, quirófanos y salas de aislamiento”.

Para finalizar, dejó un mensaje a toda la población ante el aumento de casos de coronavirus. “Nosotros estamos asistiendo a muchos casos donde nos encontramos con mucha población joven que está padeciendo manifestaciones de moderadas a graves de la enfermedad, ya dejó de ser una enfermedad de personas mayores, ancianas o que solamente ataca a los que tengan problemas cardiovasculares o respiratorios, ya se empieza a manifestar en personas jóvenes, hemos tenido pacientes de 30 años que fallecieron y vemos todos los días casos graves en chicos o personas de veinte y tantos años, le recomiendo a la población que se siga quedando en la casa, que salga lo menos posible, que respete el distanciamiento si les toca salir, que usen barbijo, se laven las manos, usen alcohol en gel, insistir mucho en todos estos temas, el gobierno provincial podrá seguir apostando y destinando recursos, pero esta enfermedad ha demostrado a nivel mundial que llega un momento donde por más recursos que se coloquen por momentos puede llegar a superar cualquier sistema sanitario, depende mucho de la concientización de la gente, del cuidado que la gente tenga, hay que evitar salir, en estos días con restricciones vigentes se sigue viendo mucha gente por la calle, comprendo las necesidades pero este sábado tuvimos 21 muertes, es un pico récord y la verdad es un dolor en el alma ver cuando muchos comprovincianos van cayendo por esta enfermedad”.

