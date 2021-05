Desde la UAL proponen implementar el plan “compra más, paga menos por delivery”

Compartir

Linkedin Print

El dirigente Carlos Toloza del movimiento radical Unión Alfonsinista propuso al gobernador Insfrán, a los fines de incentivar y motivar a las personas a cumplir el lema “quédate en casa”, implementar, en una nueva edición, el plan de compras conocido como “Comprá más, pagá menos”, pero en esta circunstancia de lucha contra la pandemia de la cepa de Manaos, por delivery.

“Todos los días nos desesperanzamos con los mensajes del Consejo del Covid19 que nos remarca y remacha que ya no hay prácticamente casi nada por hacer y que todo depende de que baje la circulación de las personas en la ciudad y en la provincia. Se nos repite y repite, que esa es la única herramienta para ‘demoler’ la curva de contagios y detener, o al menos controlar, a la cepa de Manaos, al menos hasta que la gran mayoría de los formoseños sea vacunada”, expresó Toloza.

“Durante mucho tiempo los funcionarios del Consejo se dedicaron a crear miedo, temor y hasta terror en la comunidad, hablando de muertos y más muertes, hasta se llegó a decir que “nadie quiere que se muera el abuelito” o ‘quién quiere poner el primer muerto’, más una serie de expresiones del mismo tenor atemorizantes y de miedo, hoy se puede ver y constatar claramente, que no dio ni dará resultado alguna esa estrategia, sino todo lo contrario”, aseguró.

Toloza destacó que a los funcionarios del Consejo “no se les ocurre ninguna medida efectiva y conducente a los fines de bajar al máximo la circulación de personas, que no sea la prohibición, el encierro, el control policial y las sanciones consecuentes, es decir el látigo estatal, es como en el título de la famosa novela de Dostoyevsky “Crimen y Castigo”.

“Desde UAL proponemos que se implemente un plan de compras, que ya supo tener éxito en dos oportunidades de tiempos electorales y que el gobierno provincial llamaba como “Comprá más, pagá menos”, con tarjeta de crédito del Banco Formosa, con la devolución de hasta el 50% de las compras”.

“En esta oportunidad, la propuesta pasa por las “compras por delivery”, con la devolución del porcentajes de las compras que se crea conveniente, a los fines de que las personas se queden en casa, como se afirma que es necesario e imprescindible. Toloza señaló que el sistema de compras y entrega por delivery está probado y funciona muy bien en la ciudad de Formosa, y brindará trabajo a mucha de nuestra juventud que lo perdió en esta pandemia o que nunca lo tuvo. Farmacias, carnicerías, supermercados, ferreterias y almacenes de barrio pueden implementarlo, en acuerdo con el Gobierno y el Banco Formosa, con este plan se propone una motivación dineraria para cumplir el lema de “quedate en casa”, que aconsejan los expertos. Se destacó que en otros países dan recompensas de toda clase, hasta dinero en efectivo, para que las personas se vacunen, porque se sabe que para todo debe haber motivaciones fuertes, visibles y palpables, más aún cuando las personas para cumplir una acción solicitada, deben perder cosas imprescindibles para la vida”, explicó.

Finalmente Toloza expresó que en su movimiento, “estamos realmente preocupados por la explosión del brote de covid19 en la provincia y que seguirán haciendo propuestas al gobierno de Formosa, como forma de contribuir a la defensa de la salud y de la vida de todos los formoseños, que es la principal preocupación que tenemos como miembro de la UCR provincial”.

Compartir

Linkedin Print