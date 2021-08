Concejal Dani Caballero: “En una vergüenza que el vecino espere dos horas el colectivo”

Compartir

Linkedin Print

El concejal capitalino de la UCR, Daniel Caballero visitó el piso de Exprés en Radio donde sostuvo que el servicio urbano de pasajeros en la ciudad es “malísimo” lo cual no mejora pese al aumento del boleto. En este sentido pidió al Intendente Jorge Jofré que accione “contra la empresa” porque “no es posible que los vecinos tengan que esperar dos horas el colectivo”.

“El transporte es una de las más grandes falencias que tiene el Municipio, como así también los servicios”, comenzó diciendo y agregó que “el transporte en Formosa es una deuda pendiente desde hace muchísimos años, vemos constantemente a la gente que está esperando el colectivo en las paradas, no existe la frecuencia necesaria inclusive después del incremento del boleto”.

Asimismo, indicó que es el intendente de la ciudad el único que tiene los instrumentos necesarios para resolver el problema de fondo. “El contrato que realizó la empresa fue con el Municipio, si la empresa no cumple con los términos la Comuna debe sancionar, porque el gran perjudicado es el vecino que necesita ocupar el servicio de transporte urbano de pasajeros”, aseveró.

Asintió que la frecuencia es malísima, y la gente debe esperar por dos horas en una parada, lo cual sucede porque “hay muy pocas unidades por cada línea y esto no sucede por la pandemia, ya ocurría antes”.

“La pandemia no debe ser la excusa, porque ante todo hay que decir que la misma fue gradual y hoy en día estamos saliendo a la calle gradualmente, los vecinos realizan una vida semi-normal y no puede ser que el servicio de transporte urbano funcione al 20-25%. La solución es que la empresa saque más coches a la calle, eso disminuirá la frecuencia, entonces los usuarios ya no esperarán una o dos horas sino 25-30 minutos”, lanzó Caballero.

Un servicio

que empeora

“El servicio que brinda Crucero del Sur actualmente es malísimo, no puede ser que la gente espere 2 horas el colectivo, es vergonzoso eso”, sostuvo el edil.

Reiteró que el Intendente debe accionar contra la empresa para que “trabaje” o en caso contrario “que le corte el servicio”.

Consultado si es que sería viable que se instaure un sistema de transporte propio del municipio para reemplazar a la actual empresa prestataria, respondió que no sería factible porque “la inversión inicial es alta, e independientemente de eso hay que tener personas que conozcan la logística del transporte de pasajeros”.

Dejó en claro que lo único que podría ayudar a mejorar el servicio es que la Municipalidad comience a sancionar a la empresa. ”Si no se cumple con lo que dice el pliego se puede sancionar; la licitación es por línea, si a la empresa se le saca una línea enseguida va a empezar a mejorar los servicios de las demás porque lógicamente no va a querer que le saquen las otras líneas. Se debe sancionar como corresponde nada más”, lanzó Caballero.

Finalmente insistió diciendo que “el Intendente no puede permitir lo que les está pasando a los vecinos; todo el mundo está enojado con la empresa, cómo puede ser que los funcionarios no hagan nada al respecto”.

Compartir

Linkedin Print