Concejales de la oposición pidieron que se trate en sesión los hechos de violencia contra la prensa

En la sesión del día de ayer del Honorable Concejo Deliberante los ediles de la oposición solicitaron que se trate los hechos de violencia contra la prensa acaecidos en la sesión del mismo cuerpo afuera del edificio municipal.

El primero en pedir moción de privilegio fue el concejal Marcelo Ocampo el que habría recibido golpes afuera del recinto «nosotros hemos sido hemos sido agredidos afuera del Concejo y este fue un hecho de una gravedad muy importante».

«Nosotros fuimos a radicar la denuncia y me encuentro con que tengo otra denuncia todos los que tuvimos ahí y donde la policía nos maltrató. Vulneró nuestros derechos y nos trataron de violentos a nosotros que somos representantes del pueblo porque somos personas que nos han puesto aquí para que seamos la voz de ellos en esta banca», indicó.

Asimismo, el concejal Gerardo Piñeyro haciendo uno de la palabra le manifestó al presidente del cuerpo (Dario DiMartino) que han recibido una actuación judicial por los delitos de lesiones múltiples, violencia de género, instigación a cometer delitos y que los mismos habrían sido cometidos po0r miembros del cuerpo en la Jefatura de Policía. «Nos han imputado a los ediles por hechos que se habían cometido en 8 de junio de 2022, nosotros vamos a comparecer porque no nos vamos a esconder. Vamos a responder estas acusaciones», señaló Piñeyro. Al respecto el presidente del cuerpo dijo no tener conocimiento acerca de la denuncia.

Por último, el concejal Enzo Casadei pidió la palabra e indicó que «él como concejal y también periodista siente muy de cerca esta situación ya que siempre desde el cuerpo se pregona por la libertad de prensa y que ese mismo día se había felicitado a los profesionales del periodismo en su día». Todos los pedidos de moción de privilegio fueron negativos porque los votos no fueron suficientes para tratarlos.

