Concejales opositores repudiaron la violencia en Crucero: «Es producto de la inoperancia del Intendente»

Tras los hechos de violencia ocurridos en la sede de la empresa Crucero del Sur, los concejales de la oposición responsabilizaron al Intendente Jorge Jofré del “desmanejo” en la crisis del transporte en la ciudad.

Para los ediles, “esta crisis no es reciente, y es producto de la connivencia con la empresa prestataria en conjunto con la falta de control e inoperancia del Municipio, tuvo por resultado una escalada violenta que no avalamos, y que no tenemos dudas, tampoco resolverá la cuestión”.

Calificaron el accionar de funcionarios municipales en la toma de posesión de la empresa como “imprudente”, e insistieron en que el Intendente “debe dar la cara” ante esta situación para “encauzar el conflicto en el marco del diálogo”.

En consecuencia, los concejales confirmaron que van a “avanzar con la interpelación del Intendente y funcionarios en el marco del Concejo Deliberante, para que sincere cuál es la estrategia adoptada, plazos estimados y costos a que expondremos a los contribuyentes ante la inminente rescisión de contrato con Crucero del Sur”.

“Es importante institucionalizar” el debate, “encauzándolo” en su ámbito natural que es el Concejo Deliberante, órgano de contralor y donde están los representantes de los vecinos”, manifestaron. Además, calificaron de “insostenible” que “la información que circula sobre eventuales soluciones sea trascendidos que salen de boca de funcionarios que no funcionan, y solo producen incertidumbre y en este caso violencia”.

Por último, afirmaron que “la inoperancia y falta de estrategia clara de la gestión municipal en medio de este conflicto es el caldo de cultivo de la frustración, la desesperanza y la bronca de más de 50000 usuarios del transporte que soportan a diario la falta de colectivos, y de las familias de los trabajadores que no encuentran respuesta ni salida”.