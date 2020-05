Condenaron a Marcos Bazán, el principal acusado del femicidio de Anahí Benítez

Compartir

Linkedin Print

El Tribunal Oral Criminal N°7 de Lomas de Zamora condenó ayer a Marcos Esteban Bazán por el femicidio de Anahí Benítez , la joven de 16 años asesinada en 2017 en Lomas de Zamora. El monto de la pena y los delitos por los que fue condenado se conocerán en una audiencia a realizarse el próximo 2 de junio. En el cierre de un juicio cuya investigación no dejó de arrojar dudas , organizaciones feministas y de derechos humanos, así como amigos de Anahí, se movilizaron para denunciar que el cierre prematuro de la causa busca encubrir a los verdaderos responsables.

Por su parte, la defensa de Bazán insiste en su planteo de inocencia, argumenta que no existen pruebas que lo inculpen y sostiene que se trata de una “causa armada”, por lo que continuará con su proceso de recusación del Tribunal. Silvia Pérez, madre de Anahí, celebró el fallo pero pidió que se continúe la investigación.

“Veredicto condenatorio”. Con esas únicas dos palabras se expidieron en horas del mediodía de este miércoles los jueces Elisa López Moyano, Roberto Conti y Roberto Lugones. Tras casi tres años de investigación y tres meses de juicio los jueces no detallaron el monto de la pena que recibirá Bazán ni los fundamentos de los delitos que se le inculpan. Todo ello será informado en una audiencia pautada para el próximo 2 de junio.

Si la culpabilidad es confirmada por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género” y de “abuso sexual agravado por acceso carnal” -tal como solicitaron el fiscal Hugo Carrión y Guillermo Bernard Krizan, abogado de la madre de Anahí-, Bazán sería condenado a prisión perpetua.

Por el lado de la defensa, los abogados Eduardo Soares y Rosario Fernández, de la Asociación Gremial de Abogados, así como diversas organizaciones de derechos humanos , sostienen que Bazán es inocente y que la causa contra él estuvo armada desde un primer momento para encubrir otras responsabilidades. Aseguran que de todo el proceso no se desprendió ninguna prueba que inculpe a Bazán ni que confirme su relación con el otro imputado, Marcelo Villalba, cuyo ADN fue encontrado en el cuerpo de la víctima, y a quien se desistió de juzgar tras alegar problemas psiquiátricos.

En este sentido, Fernández confirmó a Página/12 que avanzan con una recusación al Tribunal que se encuentra en proceso en la Cámara de Casación Penal de La Plata. Si la recusación avanza, “podría volverse a hacer el juicio”, aseguró la abogada.

La madre de Anahí aseveró que Bazán es culpable, pero pidió que la Justicia avance sobre los encubridores y otras personas que “por acción u omisión” estén vinculadas al crimen de su hija. Fuera del edificio de los Tribunales de Lomas de Zamora, donde se dictó la condena, diversas organizaciones políticas se manifestaron para exigir que no se cierre la investigación en el marco de una causa que, desde su inicio, dejó serias dudas.