Confirmaron que Horacio Rodríguez Larreta vendrá mañana por la tarde a Formosa

Compartir

Linkedin Print

El presidente del PRO en Formosa y diputado provincial, Enrique Ramírez, en diálogo con el Grupo de Medios TVO confirmó que mañana arribará a la ciudad capital el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en el marco de una gira por varias provincias del norte para acompañar a candidatos.

“Estamos muy contentos esperando la visita, no tenemos resuelta la agenda, viene a la tarde, la idea es que pueda reunirse con dirigentes, también la idea es que pueda reunirse con todo un sector productivo, comercial, que nosotros entendemos que en Formosa debería ser mucho más pujante de lo que es. Seguramente va a dar una conferencia de prensa y alguna que otra actividad proselitista repartiendo folletos y demás de los candidatos”, dijo Ramírez.

“Esta es una gira bastante completa que va a hacer Horacio en todo el país, en realidad empezó por el norte argentino, así que nosotros estamos muy contentos de poder recibirlo”, destacó.

“Es una visita básicamente acompañando a los candidatos, que viene a reforzar la idea de que en Formosa vamos a tener una chance y una oportunidad muy concreta de dar vuelta la página que entendemos nosotros es una página que postergó muchísimo a la provincia de Formosa, que en este último tiempo se cansó de violentar los derechos de los formoseños, muy comprometido con eso, Horacio viene a acompañar a nuestros candidatos”, valoró.

“Esta es una gira apoyando a los candidatos y seguramente que como varias personas de nuestro espacio tienen aspiraciones que son legítimas y muy buenas, yo entiendo que nosotros como espacio político debemos tener a la mayor cantidad de gente capacitada para dirigir el país comprometido y conociendo cada uno de los rincones de nuestro país que es muy extenso y con una realidad muy variada, así lo está haciendo Horacio hace un tiempo, así lo vienen haciendo también otros dirigentes radicales que entienden que deben conocer la realidad de cada una de las localidades porque si bien nosotros tenemos cuestiones parecidas a otras provincias del norte, tenemos una realidad particular que la deben conocer quienes tienen aspiraciones de dirigir el país, me parece muy bien que venga Horacio, que vengan todas las personas que entiendan que nosotros en Formosa podemos vivir mejor de lo que vivimos hasta ahora”, señaló.

De la misma forma, Ramírez se refirió a si ya está definida la lista de candidatos a diputados y concejales de la oposición, teniendo en cuenta que dentro de unos días finaliza el cierre de listas.

“Creo que está definida, pero por una cuestión de respeto y de un montón de cosas no se dan a conocer los hombres, en esto y sobre todo cuando hay una unión tan amplia como la que pudimos lograr con el sector del peronismo disidente posterga por ahí algunas posibilidades de algunas personas que no es que no lo tengan merecido sino que por esta unión hace que por ahí se postergue más a algunas personas, pero entiendo que ya está definido, seguramente se va a dar a conocer en unos días”, expresó.

“Es muy difícil hablar de nombres propios, nosotros entendemos que son muy importantes las cosas que nos jugamos los formoseños ahora y es muy importante esta unidad que se ha logrado, nosotros somos un vehículo de la gente para tratar de llegar a donde quieren llegar, a una Formosa más democrática, más republicana donde realmente y trabajando mucho se creen oportunidades laborales acá y nuestros jóvenes no deban irse, en base a esas obligaciones que no podemos esquivar, tomamos esta decisión tan importante de poder juntarnos con este sector peronista., Todos los dirigentes son valiosos, entienden el compromiso que hay con esta idea, así que seguramente algunos más temprano y otros más tarde, van a lograr entender que este es el único y verdadero camino que debemos recorrer para dar vuelta una página que viene dañando muchísimo a los formoseños hace muchísimo tiempo”, finalizó Ramírez.

Compartir

Linkedin Print