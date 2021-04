Corte RN 11: organización social exige que liberen mercadería para comedores

Compartir

Ayer se cumplió la segunda jornada de corte en la ruta nacional Nº 11, a la altura del barrio Namqom, donde integrantes del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD) de Raúl Castells reclaman que la Dirección de Rentas libere un camión que traía 12 mil kilos de mercadería destinadas a comedores y merenderos con los que cuentan en toda la provincia y de los que dependen cientos de familias para comer cada día.

Vale recordar que el rodado fue retenido el domingo último en las oficinas que dicho organismo tiene en la localidad de Mansilla. Los funcionarios les habrían manifestado a los referentes del movimiento social que no tenían factura o remito de la mercadería en tránsito, pero las cajas decían en el impreso, “queda prohibida su comercialización”, por lo que desde el MIJD en Formosa exigen una explicación, ya que todo el envío estaba en condiciones.

Gabriela, una de las personas que permanece en la protesta, dijo al Grupo de Medios TVO que continúan en la ruta porque “hasta el momento no tenemos ninguna novedad”.

“Reclamamos que nos entreguen la mercadería que fue secuestrada por parte de Rentas; la metodología de corte es bloqueo total, donde solo dejamos pasar ambulancias. Si nadie se comunica estaremos por tiempo indeterminado”, aseveró la mujer.

“Lo único que queremos obtener una respuesta por parte del organismo”, insistió.

“Dijeron que mañana -por hoy- tendríamos novedades del reclamo y vamos a aguardar eso, aunque hasta el momento nadie se acercó”, cerró diciendo la misma.

Por otro lado, vale decir que efectivos de la Policía que están apostados en la zona realizan el desvió del tránsito por el camino alternativo, donde hasta el momento no hay mayores inconvenientes con la circulación.

