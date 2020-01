Continúa la investigación para establecer qué ocurrió con avioneta que se estrelló en Formosa

Compartir

El juez Guillermo Caballero que interviene en la causa que investiga el accidente aéreo ocurrido en la tarde del 31 de diciembre y en el que perdieron la vida el piloto César Juan Manuel Derfler y su amigo mecánico Adolfo Rafael Milotich, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó sobre cómo sigue la investigación para establecer porqué ocurrió el hecho.

Cabe recordar que el accidente se dio en las inmediaciones del riacho El Tohué, que atraviesa la ruta Nacional N° 11 camino a la localidad de Tatané, a unos 30 kilómetros al sur de nuestra ciudad capital cuando el piloto sufrió la pérdida de control a baja altura impactando contra el terreno aproximadamente a 3 km del punto de despegue.

«Fue un hecho lamentable que enluteció a toda la comunidad formoseña porque fueron dos personas conocidas en el medio, a algunos nos toca de cerca porque todos nos conocemos un poco en Formosa, fue justo en la víspera de la Nochevieja, previo a alistarnos para festejar la llegada del Año Nuevo se recibió la comunicación de este hecho lamentable, en este momento en la causa se están llevando adelante sus trámites preliminares, hay intervención de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil con colaboración de la Policía de la provincia y Policía Aeronáutica con todas las intervenciones habituales que tiene la justicia en cualquier caso de accidentes, esta vez es un hecho extraño a lo que suelen ser los hechos que tomamos intervención al tratarse de un accidente aéreo», comenzó diciendo Caballero.

Asimismo relató que «quienes se están encargando de la investigación son los organismos porque son los que tienen mejor y mayor conocimiento para poder determinar si hubo un error humano o un error mecánico que creo que todas las hipótesis apuntan a esta segunda cuestión, nosotros hemos hecho las autopsias y estamos remitiendo lo que son análisis de sangre y orina que se han logrado extraer para poder analizar por una cuestión formal para determinar la presencia o no de algún elemento tóxico aunque nada indica que sea eso sino todo lo contrario, que se debe a una falla mecánica pero eso va a ser concluyente una vez que podamos recibir el informe de la junta».

De la misma forma explicó que «este tipo de aviones no tiene caja negra por eso se denominan aviones experimentales, son aviones que se van armando y que el propietario va desarrollando el chasis por así decirlo del avión. Necesitan una serie de requisitos a través de la torre de control para poder tener sus registros y una avioneta que está registrada, que tiene su identificación pero son aviones para hacer vuelos cortos, de práctica, no posee una caja negra como escuchamos en otros hechos de accidentes aeronáuticos».

Detalló además que estos aviones «son como si fuesen cualquier vehículo que tiene su registro y sus controles, quien está al mando de la nave se encontraba con todas las documentaciones, con todos los cursos, con todas las aptitudes físicas para poder realizar los vuelos, se estaban haciendo por lo menos vuelos de prueba para revisar las condiciones de la aeronave, luego sucedió algo que terminó precipitando la aeronave al suelo».

«Todavía no tenemos datos, una vez que la junta nos pueda determinar con todas las dinámicas y las cuestiones de encontrarse con la estructura en el estado en el que se encuentra con la estructura de la aeronave al momento del despegue y poder hacer los distintos cálculos se podrá determinar la altura, la velocidad, el modo del impacto, independientemente de que hay un testigo presencial porque eran dos las aeronaves que estaban operando», contó.

Al ser consultado sobre si recuerda que ocurrió alguna tragedia similar antes en Formosa, expresó que «del único que tengo conocimiento es del caso en el acceso norte a la altura del barrio Namqom de la avioneta que aterrizó de emergencia sobre la ruta pero hace muchos años atrás, ese es el único recuerdo, pero otro caso no tengo conocimiento de que haya existido por eso también la complejidad en la investigación, tener que confiar en la junta que está encargada de esto y tiene la experiencia necesaria para poder llevar adelante todas estas prácticas de investigación. Esto me hace acordar cuando tuvimos el lamentable hecho de la familia del senador Luis Naidenoff donde tuvimos que contar con colaboración del Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal de la Ciudad de Buenos Aires para que nos vengan a dar una mano, son casos que no tenemos acá, no son cuestiones habituales».

«Hoy en día decir cualquier resultado es muy pronto, los tiempos que ellos manejan son más o menos entre 60 y 90 días, tal vez un poco más, después de ese tiempo vamos a estar teniendo las conclusiones de su trabajo. Son hechos que suceden y que terminan en una tragedia que enlutecen a toda la comunidad y también por respeto a las familias debemos saber mantener la información reservada hasta tanto no se tengan conclusiones y se puedan informar para saber qué ocurrió», finalizó el juez Caballero.