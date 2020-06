Compartir

En Formosa no debemos olvidarnos de seguir tomando medidas contra el dengue porque acá 2 días hace frio y 2 días un calor tremendo y el mosquito nunca se termina. Esta es una lucha que no tiene final y que haya tantos casos demuestra también que la gente no toma los recaudos necesarios. Limpien sus patios y así todos estaremos mejor.