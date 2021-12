Contundente comunicado de Actrices Argentinas para acompañar a Thelma Fardin

Compartir

Frente a la sede de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres, el colectivo de mujeres acompañó a la actriz en el comienzo del juicio contra Juan Darthés por presunto abuso sexual.

“Hoy, con el inicio del juicio oral en Brasil, acompañamos a Thelma Fardin como el 11 de diciembre de 2018, cuando se hizo pública su denuncia penal contra Juan Darthés por la violación sufrida nueve años antes, siendo menor de edad, durante una gira de trabajo en Nicaragua. Se cierra así un ciclo de tres años para la causa, que siguió adelante por el coraje de nuestra compañera, un recorrido que sienta jurisprudencia internacional: tres ministerios públicos fiscales de países diferentes (Argentina, Nicaragua y Brasil- adonde el denunciado se fugó para eludir su responsabilidad-), consideraron que había pruebas más que suficientes para acusarlo penalmente. Sea cual sea el fallo, el juicio oral a Darthés constituye un triunfo y es en sí mismo reparador”.

Así comenzó leyendo Dolores Fonzi el comunicado que las integrantes del colectivo Actrices Argentinas leyeron en la puerta de la sede de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Fue hoy, en apoyo a su compañera Thelma Fardín, en la primera jornada del juicio que lleva a Juan Darthés al banquillo acusado de violación en San Pablo, Brasil.

Con un cartel con la leyenda “Acción contra el abuso”, se hicieron presentes una gran cantidad de actrices como Julieta Díaz, Muriel Santa Ana, Julieta Ortega, Alejandra Flechner, Soledad Villamil y Mirtha Busnelli, entre otras, mientras Fardin ingresaba a la fiscalía para prestar declaración vía streaming, ya que el juicio se hará de forma virtual por protocolos referidos al Covid porque el juez que tiene la causa es grupo es de riesgo y está sesionando desde su casa. Se espera la sentencia para las próximas semanas y en caso de que la Justicia lo encuentre culpable, el actor podría caberle una pena de entre 6 y 12 años de prisión por “violación agravada”.

“Estamos juntas nuevamente para abrazar a Thelma, pedir que se condene a su abusador y reafirmar que a pesar de todos los obstáculos, éste es un camino que para las mujeres y disidencias de América Latina no tiene vuelta atrás”, sostuvieron en la lectura sobre la calle Perón al 600. “No nos callamos más”, levantaron nuevamente las banderas y advirtieron: “nos empoderamos; estamos transformando un sistema que históricamente nos ha silenciado, naturalizando el abuso, la violencia y su impunidad”.

“Este caso es solo uno entre infinidad de historias. Su enorme repercusión y efecto lo demuestran: Después de la denuncia pública de Thelma, las llamadas a las líneas para víctimas de violencia de género aumentaron un 1240 % en sólo 24 horas y se sumaron al registro de miles de casos de abuso sexual por año, de los que el 65 % son menores de edad”, explicaron poniendo los abusos a nivel nacional en números y destacando la importancia que tuvo la denuncia de Fardin.

En ese sentido, pusieron eje en el recorrido que cualquier mujer debe hoy atravesar para lograr hacer una denuncia y ser tomada en serio: “No dejaremos de señalar la crueldad que debe sufrir la víctima en el orden judicial actual. En lugar de legitimarla se la pone en duda; debe afrontar la disección de su vida privada y la prueba constante de lo que una buena víctima debe ser. Sumado al trauma y los costos económicos que implica, desde el momento en que se atreve a denunciar se ve limitada, expuesta y sujeta a la opinión. La construcción de la mirada social, instigada y sostenida por los medios masivos de comunicación, siempre está claramente direccionada hacia ella. Se publican su nombre, rostro, cuerpo, costumbres, se buscan sus faltas pero de los violadores, nada. Silencio”.

“Frente a un sistema penal patriarcal que una y otra vez intenta disciplinar a quienes denuncian y a quienes se atreven a testificar en su favor, insistimos: se hace urgente una reforma judicial con perspectiva de género y respetuosa de los derechos humanos. Demandamos mecanismos de reparación efectivos, para que aquellas personas que hayan padecido estos hechos aberrantes puedan sentirse reconocidas y acompañadas, en lugar de juzgadas, denigradas y revictimizadas”, sostuvieron.

“Aquí y en todo el mundo éste es el único delito que perita a la víctima y no al victimario: es a ella a quien se somete a innumerables pericias. Sin ir más lejos, en las audiencias del juicio que inicia hoy, le dieron lugar a una psicóloga de parte del acusado para que evalúe y haga un informe sobre Thelma. Basta de someter a la víctima a declarar seis veces lo mismo. Es imperioso que su palabra quede ratificada de una sola vez, por todos los especialistas que intervienen en el proceso, y que se respeten sus tiempos, ya que está comprobado que se tardan años en poder habla”, leyeron visiblemente emocionadas.

“En ese sentido, el caso de Thelma es a la vez la regla y la excepción; muchas personas sobrevivientes de abuso han pasado por lo mismo pero pocas cuentan con su relevancia pública, apoyo e interés mediático. La inmensa mayoría de las causas por violación quedan impunes; de hecho, sólo el 1% obtiene una condena. Por si no se escuchó, lo repetimos: sólo el 1% obtiene una condena. ¿Puede llamarse a eso justicia?”, preguntaron.

En el resto del escrito, realizaron un análisis de la lucha durante estos años y de cómo la unión las fortaleció para seguir adelante. “Estamos unidas para decir, como lo hicimos hace tres años, que el lugar de opresión y cosificación de las mujeres y diversidades sexuales nos hace vulnerables a estas violencias, en todos sus grados. La violencia sexual se fomenta al erotizar y sobreexponer los cuerpos de niñes y adolescentes en la industria del entretenimiento o por la negligencia de enviar a menores de edad de gira sin custodia suficiente y adecuada, como le sucedió a Thelma”.

