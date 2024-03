Copa de la Liga: Boca recibe a Belgrano en un partido que promete

A horas del duelo ante Belgrano en La Bombonera, Diego Martínez recibió la mala noticia que no podrá contar con un mediocampista de su preferencia.

El mediocampista de Boca, Ezequiel Fernández, sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y por lo tanto quedó al margen del partido de este domingo contra Belgrano de Córdoba, de local, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Esta mala noticia para el entrenador, Diego Martínez, llegó en horas del mediodía, cuando el exfutbolista de Tigre sintió «un pinchazo» y dejó el entrenamiento. Horas después, el resultado de los estudios médicos constataron la gravedad de la lesión que lo dejará al margen para los próximos compromisos, según confirmó Boca en su cuenta oficial de la red social X. La duda en el mediocampo ahora pasará si ingresará Ezequiel Bullaude o Juan Ramírez en ese lugar.

Por otra parte, el DT ensayó con otros nombres en la defensa mientras espera por la recuperación a contrarreloj de Cristian Lema, de cara al partido.

Lema comenzó la semana con una sobrecarga muscular y una dolencia en el tobillo derecho, por lo que no se entrenó post Superclásico a la par del resto en la semana, y en consecuencia Martínez decidió aguardarlo aunque ya está cerca de tomar la decisión final.

El candidato principal para reemplazarlo es Nicolás Valentini, por lo que entre la práctica del jueves y de este viernes trascendió que ocuparía el lugar en dupla central con Nicolás Figal.

Un probable sería Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema o Nicolás Valentini, Nicolás Figal y Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Ezequiel Bullaude o Juan Ramírez y Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Por otro lado, Frank Fabra reapareció en Boca Predio luego de su ausencia en tres jornadas consecutivas por un cuadro gripal, del que se descartaron las posibilidades de dengue y coronavirus con los respectivos estudios médicos.El lateral izquierdo colombiano se entrenó de manera diferenciada y en las próximas horas se sabrá si formará o no parte de la convocatoria.

Los escasos 10 puntos en la zona B lo ponen en la obligación de ganar en su próxima presentación frente a su gente para no perderles pisada a Newell’s Old Boys de Rosario (12), Defensa y Justicia (12), Racing Club (13) y Lanús (13) en la pelea por clasificarse a los cuartos de final.

La posible formación de

Belgrano ante Boca:

Farré y un cambio obligado

Belgrano visita a Boca Juniors este domingo desde las 19:15hs en La Bombonera, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El entrenador Guillermo Farré realizaría un solo cambio (obligado) por la expulsión de Juan Barinaga en el clásico ante Talleres. En su lugar ingresaría el juvenil Francisco Facello.

En principio se veía la posibilidad de que el ex jugador de Estudiantes de Río Cuarto, Gonzalo Maffini, ingrese por el “Colo”, pero todo parece indicar que Facello, lateral por naturaleza, le ganó la pulseada.

El resto del equipo se mantendría igual, ya que el entrenador continuará con línea de cuatro en el fondo con Matías Moreno, Nicolás Meriano y Alex Ibacache.

Por lo que el once del Pirata sería: Nahuel Losada; Francisco Facello, Matías Moreno, Nicolás Meriano y Matías Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Esteban Rolón y Francisco González Metili; Bryan Reyna y Lucas Passerini.

Un dato no menor es que el central Meriano y el delantero peruano Bryan Reyna se entrenaron de manera diferenciada, pero jugarán igualmente desde el inicio ante Boca.

Reyna, jugador fundamental en este Belgrano, ya se encuentra recuperado luego del golpe que lo obligó a salir ante Talleres. En tanto, Matías Suárez, quien sumó unos minutos ante el Matador, quedó a disposición del cuerpo técnico.

Cabe mencionar que actualmente se ubica el puesto 11 de la Zona B, producto de 1 victoria, tres empates y cuatro derrotas; y necesita repuntar como sea si quiere figurar en los playoffs.