La decisión que tomó la China Suárez en medio de los rumores que vinculan a Rusherking con Ángela Torres

La China Suárez y Rusherking se separaron a mediados de abril del año pasado y desde entonces, el trapero fue vinculado sentimentalmente con varias mujeres aunque él no blanqueó a ninguna otra pareja. Hizo algunos viajes con la cantante española Mar Lucas, luego se habló de que tenía algo con la Tiktoker Clari Cremaschi y desde hace un tiempo comenzó a sonar el nombre de Ángela Torres como su nueva conquista.

Lo cierto es que si bien hasta el momento son solo rumores, en las últimas horas hubo un detalle que llamó la atención y fue la drástica decisión que tomó la China en medio del fuerte rumor entre su ex y la actriz, con quien compartió ficción y se mostraron con muy buena onda en varias oportunidades.

“Parece que alguien dejó de seguir a alguien en Instagram… Después de que salió todo esto de Rusherking con Ángela… Ángela la sigue y China la seguía, claro… Antes la seguía y ahora no…”, comentó influencer Juariu quien expuso la actitud que tuvo Eugenia y que demuestra que tras las versiones de amorío quedó todo mal entre ella y la hija de Gloria Carrá.

En las imágenes que compartió la panelista de Telefe dejando evidencia con las capturas. se puede ver que Ángela aún sigue a China pero que la actriz ya no sigue a la cantante. Además, publicó que Eugenia tiempo atrás le daba me gusta en las fotos de Torres por lo que efectivamente había buena onda entre ambas, algo que ahora cambió.

La imagen de Ángela Torres y

Rusherking que confirmaría

las versiones de noviazgo

Desde mediados de diciembre del 2023, las versiones de que el cantante estaba saliendo con la actriz Ángela Torres se instalaron. Todo se dio después de un viaje que hicieron junto a otro grupo de amigos para Navidad en Nueva York. Aunque junto con esta teoría, también aparecieron las de que son simplemente amigos o de que fueron a grabar una canción a los Estados Unidos.

Con el correr de las semanas, los artistas se mostraron cada vez más juntos y con mucha complicidad. Incluso empezaron a hacer planes solos sin el resto de sus amigos y publicaron muchos videos juntos probando cosas dulces y elevando las preguntas en sus fandoms.

En ese sentido, en las últimas horas hubo un detalle que no pasó desapercibido para Teleshow y que sería una contundente prueba de que pasa algo más entre los cantantes. Actualmente Ángela, Rusherking y los artistas Emanero y El Demente se encuentran disfrutando de un viaje en Estados Unidos, más precisamente en los parques de Universal Studios en Orlando, donde subieron a varios juegos y lo compartieron en las redes sociales.

Mientras estaban ingresando al juego de la película Jurassic Park, Emanero capturó una imagen donde Teleshow pudo observar que Rusherking y Ángela iban abrazados con una complicidad y lo que llamó la atención fue que a los pocos minutos la borraron.

Esto generó todo tipo de especulaciones en sus seguidores quienes se preguntan si los artistas son amigos o si pasa algo más entre ellos. Cabe destacar que hasta el momento, ninguno de los dos se proclamó públicamente para confirmar o para desmentir las versiones de romance.